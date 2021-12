Die Margarine ist aufgebraucht und auch die Eiscreme neigt sich dem Ende entgegen. Aber die Behälter kann man ja sicherlich noch verwenden. Gerade umweltbewusste Verbraucher und Verbraucherinnen nutzen Glasbehälter, Kartons und Tüten gerne weiter. Auch die Behälter von Eiscreme und Margarine bekommen eine neue Funktion als Vorratsdose für Lebensmittel oder werden zum Einfrieren und Erhitzen von Speisen genutzt.

An sich ist der Weiterverwendungsgedanke gut und auch sinnvoll. Allerdings handelt es sich bei den Behältern von Margarine und Co um sogenannte Einmalverpackungen. Sie sind genau auf das jeweilige Produkt abgestimmt und nur für diesen einen Zweck hergestellt worden. Aus diesem Grund sollte man solche Verpackungen auf keinen Fall weiter verwenden, sondern sofort entsorgen. Sonst könnte es sein, dass es auf Dauer zu gesundheitlichen Folgen kommt.

Doch was genau macht solche Behälter gesundheitsschädlich, wenn sie weiterverwendet werden? Viele dieser Verpackungen bestehen aus thermoplastischen Kunststoffen. Das gilt insbesondere für Eisverpackungen. Diese sind auf kalte, gefrorene Lebensmittel ausgelegt und für diese Einmalverwendung komplett unbedenklich. Gibt man jedoch warme Speisen hinein, erwärmt sich der Behälter und die Kunststoffe lösen sich. Dadurch können sie direkt auf die Lebensmittel übergehen. So nimmt man auf Dauer diverse Rückstände der Verpackungen durch das Essen auf. Auch wiederholtes Spülen und dauerhafte Verwendung können für einen Chemikalienübergang sorgen, da die Behälter für solch einen Zweck nicht ausgelegt sind.

Doch nicht nur Margarineverpackungen oder Eiscremebehälter sind für die einmalige Verwendung konzipiert worden. Auch andere Verpackungen im Handel sollten nicht zweckentfremdet werden. Dazu zählen: Frischkäsedosen, Joghurtbecher und die Behälter von Fertigsalaten.

Fazit: Willst du die Behälter weiterverwenden, solltest du sie zur Aufbewahrung von Stiften, Schrauben oder anderen Kleinteilen verwenden. Möchtest du jedoch Lebensmittel aufbewahren, einfrieren oder in der Mikrowelle erhitzen, greife auf Produkte zurück, die speziell für diesen Zweck* gemacht worden. Glasbehälter und Edelstahldosen sind als Vorratsdosen die bessere und gesündere Wahl.

