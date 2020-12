Ein leeres Marmeladenglas muss nicht sofort in die Spülmaschine

Schon wieder ein leeres Marmeladenglas! Wie so oft hängen aber noch Reste darin, die auch mit dem Messer nicht mehr zu erreichen sind. Entsorgt werden muss das Glas deshalb aber noch nicht: Bevor das Glas samt Marmelade in der Spülmaschine oder im Glascontainer landet, eignet sich der Inhalt hervorragend für ein fruchtiges Salatdressing oder einen leckeren Milchshake. Das Praktische: Beides geht blitzschnell.

Fruchtiges Salatdressing aus Marmelade

Für das Marmeladendressing muss nicht viel Aufwand betrieben werden, denn die nötigen Zutaten werden einfach mit ins Glas gemischt und geschüttelt. Welche Fruchtsorte sich am besten dazu eignet, muss Jeder individuell nach eigenem Geschmack entscheiden. Für das Dressing, das für etwa ein bis zwei Personen ausreicht, wird Folgendes benötigt:

Ein Marmeladenglas mit Resten

1-2 Esslöffel Balsamico

1-2 Esslöffel Wasser

3 Esslöffel Pflanzenöl

Salz und Pfeffer

Salatkräuter nach Belieben

Schritt #1: Zuerst werden alle Zutaten in das Marmeladenglas gegeben.

Schritt #2: Anschließend wird das Marmeladenglas mit dem Deckel verschlossen und der Inhalt so lange durchgeschüttelt, bis eine dickflüssige Soße entsteht.

Schritt #3: Zum Schluss wird die nun leicht sämige Soße mit Salz und Pfeffer verfeinert und abgeschmeckt.

Auch aus den Resten eines Honigglases lässt sich ein leckeres Salatdressing kreieren: Dabei sollte vorher heißes Wasser in das Glas gefüllt werden, damit sich der Honig löst.

Fruchtiger Milchshake aus Marmelade

Noch einfacher als das Salatdressing ist die Zubereitung eines Milchshakes, der im Handumdrehen servierfertig ist.

Hierfür muss das Marmeladenglas mit den Resten einfach mit Milch aufgefüllt werden. Dann heißt es: Kräftig schaumig schütteln!

Auch der Milchshake funktioniert mit verschiedenen Sorten - egal ob Erdbeere, Pflaume, Himbeere oder Quitte. Wer es lieber schokoladig mag, kann das gleiche Prozedere mit einem leeren Glas Nutella durchführen.

