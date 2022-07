Deutschland vor 1 Stunde

Buch-Tipp

"Der Donnerstagsmordclub": Der Millionen-Bestseller aus England - das macht ihn so erfolgreich

"The Thursday Murder Club" ist Millionen-Bestseller aus England, mittlerweile auch als "Der Donnerstagsmordclub" in Deutschland erhältlich und unser Buch-Tipp. Worum es im Roman geht und weshalb er so lesenswert ist, verraten wir dir hier.