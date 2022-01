Das brauchst du zum Kerzen gießen

Oftmals sind schöne Kerzen ziemlich teuer. Sind diese auch noch außergewöhnlich geformt, so kosten sie einiges mehr. Kein Wunder, dass das Anzünden dann zu schade ist. Zumal viele Kerzen leider nicht so lange halten, wie erwünscht. Daher stellen wir dir eine Alternative vor. Denn Kerzen kannst du ziemlich einfach und ohne großen Aufwand zu Hause selbst gießen. Einer der Vorteile dabei ist, dass du Form und Farbe nach Wunsch selbst wählen kannst. Solltest du also sonntags mal ein wenig Zeit und Langeweile haben, dann kannst du doch deinen Liebsten ein paar Kerzen gießen. Damit das funktioniert, haben wir eine passende Anleitung für dich.

1.1 Materialauswahl: Alles auf einen Blick

Bei der Auswahl deiner Materialien gibt es ein paar Kleinigkeiten, die du beachten solltest. So kannst du etwa bei der Wahl des Wachs zwischen Wachs verschiedenen Ursprungs wählen. Darum geht es nochmal genauer im nächsten Absatz. Im Allgemeinen brauchst du zum Wachs gießen:

für die Hitzequelle : einen mittleren Topf und Behälter bzw. Schüssel für ein Wasserbad

: einen und Behälter bzw. Bienen, Paraffin- oder Stearinwachs (etwa als Paletten?)

(etwa als Paletten?) oder gerne auch Wachsreste von Zuhause

von Zuhause je nach Belieben: Wachsfarbe und/oder Glitzer

Duftstoffe- oder Öle für Duftkerzen

für Duftkerzen eine Form zum Gießen: ein Marmeladenglas , eine Toilettenpapierrolle oder eine vorgefertigte Form

, eine Toilettenpapierrolle oder eine Dochte und Holzstäbchen (abhängig von der Gießform)

Solltest du all dies besorgt haben, fehlt dir auch nichts mehr zum Kerzen gießen. Nun zeigen wir dir worauf du bei der Wachs- und Formwahl achten solltest.

1.2 Materialauswahl: Das richtige Wachs

Die beliebtesten Wachse zum Kerzen gießen sind Paraffin-, Stearin-, oder Bienenwachs. Paraffinwachs ist als Nebenprodukt von Erdöl, das am häufigsten verwendete in Deutschland. Paraffin(-wachs) steht jedoch häufiger in der Kritik. Nicht zuletzt aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung. Die EU-Chemikalverordnung (auch CLP-Verordnung genannt) ist ein globales System zur Einstufung, sowie Kennzeichnung von Chemikalien. Sie stuft Paraffin als ungefährlich für den Menschen ein, betont aber, dass es auch auf die Verwendung bzw. die weitere Zusammensetzung ankommt. Dabei muss aber nicht zwingend das Paraffin in Kerzen gemeint sein. Denn dieses steckt zum Beispiel auch in Kosmetik und Medizin. Leider landen nicht selten Reste hiervon in der Natur. Denn umweltfreundlich ist Paraffin, Erdöl, definitiv nicht.

Stearinwachs hat einen höheren Schmelzpunkt als Paraffin, reagiert also nicht ganz so empfindlich auf Hitze und ist somit länger haltbar. Stearinwachs ist schadstoffärmer, dafür aber teurer. Es wird aus pflanzlichen oder tierischen Fetten, meist Palmöl oder Kokosfett, gewonnen. Sowohl Paraffin-, als auch Stearinwachse sind übrigens farblos.

Ein Wachs natürlichen, jedoch tierischen Ursprungs ist das Bienenwachs. Daher sind die Kerzen nicht vegan. Andererseits sind Bio-Bienenwachskerzen die wohl umweltfreundlichste Alternative. In der Herstellung aber auch der teuerste Rohstoff. Zudem kommt Bienenwachs bereis mit einer gold-gelblichen Farbe einher. Wie du siehst, sind leider keines der Wachse wirklich nachhaltig bzw. vegan, weshalb du dich zuerst nach Wachsresten zu Hause umschauen kannst. Dabei kannst du sowohl bunte, als auch farblose Kerzenreste verwenden. Das Gießen funktioniert genauso gut und man hat sie meistens schon zu Hause.

1.3 Materialauswahl: Die passende Form

Je nachdem für welchen Zweck die Kerze dienen soll, kannst du unterschiedliche Formen benutzen. So kannst du ganz einfach Toilettenpapierrollen von zu Hause verwenden, um deine Kerzen in Form zu gießen und diese dann anschließend ganz einfach aus der Rolle zu lösen. Für kleinere Formen eignet sich auch Alufolie, die du schalenartig formen kannst.

Möchtest du Duftkerzen oder bunte Kerzen gießen, so eignen sich hierfür Marmeladegläser gut. Diese kannst du mit Deckel einpacken und ideal verschenken. Auch kannst du den Farbverlauf für Kerzen aus buntem Wachs ideal beobachten, und nachhaltig ist die Gläseralternative allemal.

Möchtest du dich an große, außergewöhnliche Kerzen wagen, so kannst du dir einige Formen wohl zumeist noch Online holen. Diese reichen von Körpern und Gesichtern hin bis zu den unterschiedlichsten Formen. Das Stöbern lohnt sich. Da die Herstellung der Kerzen immer gleich bleibt, kannst du dich zuerst in aller Ruhe an der Toilettenrolle versuchen und anschließend an einzelnen Formen.

2.1 Vorbereitung: Hitzequelle

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Wachs zu erhitzen. Wir stellen dir die sicherste und sauberste Variante vor. So kann das Kerzengießen auch problemlos mit Kleinkindern, unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.

Um das Wachs deiner Kerzen zu schmelzen, musst du ein Wasserbad ansetzen. Hierfür nimmst du einen mittelgroßen Topf und gibst zum Wachschmelzen in einem hitzebeständigen Behälter ein paar Gläser Wasser hinein, für das Schmelzen in einer Schüssel einige mehr. Deine Schüssel legst du auf den Topf mit Wasser, den Behälter stellst du hinein, sodass ein Teil im Wasser liegt bzw. steht.

Ist dies getan, so kannst du dein Wachs in die Schüssel oder den Behälter geben und anfangen es schmelzen zu lassen. Hin und wieder Umrühren sollte genügen, um dein Wachs flüssig zu bekommen. Ein Vorteil dein Wachs im Wasserbad zu erhitzen ist, dass du es problemlos warm halten oder erneut erhitzen kannst.

2.2 Vorbereitung: Den Docht vorbereiten

Ohne guten Docht, keine lang haltbare Kerze. Aber auch das ist kein Hindernis. Wir zeigen dir, wie du einen Docht schnell und einfach zu Hause herstellen kannst und wie du diesen oder einen Gekauften richtig auf das Gießen vorbereitest.

Einen Docht selber machen: Ein Kerzendocht lässt sich ganz einfach selber machen. Hierfür benötigst du Garn aus reiner und dicker Baumwolle (das ist wichtig!). Wenn du die Wahl deiner Form getroffen hast, kannst du dein Garn zunächst der Länge lang anpassen und zuschneiden. Anschließend nimmst du dein zugeschnittenes Garn und tauchst es bis auf ein paar Fingerbreit (oben frei lassen) vollständig in dein Wachs und wartest beim ersten Durchgang bis dieses gut durchtränkt ist. Danach lässt du deinen Docht kurz abkühlen, ehe du den Vorgang drei bis vier Mal wiederholst. Lasse danach deinen Docht gut auskühlen, ehe du ihn benutzt. Fertig!

Einen gekauften oder selbst gemachten Docht vorbereiten: Deine Dochte, ob selbst hergestellt oder gekauft kannst du an einer Seite am Holzstäbchen befestigen und dies über die Öffnung deiner Form legen. So verrutscht oder fällt dein Docht beim Gießen nicht ins Wachs und du kannst problemlos gießen, ohne dir Gedanken zu machen, dass dein Docht verrutscht.

3.1 Gießen: Vorgehen

Kommen wir nun zum Gießen! Ist das Wachs geschmolzen, so kannst du es einfärben, ätherische Öle oder Glitzer dazugeben. Beachte, dass das Wachs anfangs noch durchsichtig und später weiß ist. Daher solltest du bei der Intensität deiner Farbe in Maßen umgehen. Du kannst auch mehrere Behälter in ein Wasserbad stellen, um unterschiedliche Farbverläufe zu gießen. Hierfür wartest du nach jeder Farbschicht bis diese auskühlt. Nun geht es darum, wie deine Kerze letztendlich aussehen soll.

Für glatte Kerzen sollte das Wachs heiß und sehr flüssig sein. Dadurch entsteht beim Gießen eine glatte Kerzenform, so wie du sie auch aus der Drogerie kennst. Um matte Kerzen zu gießen, solltest du nach dem Erhitzen eine Weile warten, ehe dein Wachs etwas abgekühlt, aber natürlich noch flüssig genug, ist. Dadurch entsteht der matte Effekt deiner Kerze.

Kommen wir nun zum gemütlichen Teil. Deine gegossenen Kerzen kannst du in den Formen einfach auskühlen lassen. Idealerweise gibst du ihnen einen Tag lang Zeit, um wirklich fest zu werden.

3.2 Kreatives Gießen

Eine besondere Art deine Kerze trotz der ursprünglichen Form zu gestalten, möchten wir dir nun kurz vorstellen. So kannst du nämlich ganz ohne Aufwand Kerzen mit einem tollen optischen Effekt gießen.

Selbst gegossene Kerzen eignen sich perfekt zur Deko oder als Geschenk. Christina R.

Benutze hierfür idealerweise ein Gefäß, welches die dir altbekannte Kerzenform hat. Auch eine Toilettenpapierrolle kannst du verwenden, jedoch kannst du dein Ergebnis hierbei erst im Anschluss sehen. Daher sind Marmeladengläser ideal, um das Gießen beobachten zu können. Färbe dann Wachs in zwei Behältern mit mindestens zwei Farben oder lasse eine farblos bzw. weiß. Lege dann Docht mitsamt Holzstäbchen über dein Glas.

Nehme dein Glas schräg und gieße die erste Schicht mit Farbe ins Glas. Gieße so lange bis das Wachs die Form einer Pyramide bzw. eines Dreiecks annimmt. Lasse die Schicht abkühlen und nimm anschließend den Behälter der anderen Farbe her. Drehe dein Glas nun in die andere Richtung und gieße den freien Teil aus. Dies kannst du abwechselnd wiederholen, ehe du das Dreiecks-Muster erkennst und dein Glas gefüllt ist.

4. Deine Kerze als Deko oder Geschenk

Nach einigen Durchläufen sollte dir das Kerzengießen ziemlich leicht fallen, weshalb du sowohl Kerzen für dich, aber auch für Familie und Freunde herstellen kannst.

Schön gegossene Kerzen in Form von Körpern finden sich immer häufiger als Dekoration in unseren Wohnzimmern wieder. Farblose beziehungsweise einfarbige Kerzen sind schlicht und verleihen deinem Wohnzimmertisch Stil. Bunte Kerzen eignen sich perfekt als Dekoration im Garten für lange Sommernächte. Selbst gegossene Duftkerzen verleihen deinem Zimmer im Winter einen weihnachtlichen Duft.

Daher hinaus kannst du deine Kerzen auch schön eingepackt als selbstgemachte Geschenke weiter verschenken. Für Familie und Freunde können vorab individuell gewählte Formen verwendet werden. So erhält dein Geschenk eine persönliche Note. Wie du siehst, ist die Herstellung nicht allzu schwer und aufwendig, das Ergebnis dabei umso schöner. Viel Spaß!