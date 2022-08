Salz macht die Ananas süßer

Wissenswertes rund um die Ananas

Du isst gerne Ananas? Da bist du nicht alleine. Die erfrischende und gesunde Frucht ist gerade im Sommer sehr beliebt. Sie schmeckt pur genauso, wie in Drinks, Desserts oder herzhaften Gerichten. Wenn du die Frucht kaufst, kannst du von außen nicht prüfen, ob sie reif und süß ist. Farbe und Festigkeit der Ananas sagen hier nicht viel aus. Stellst du zu Hause fest, dass deine Ananas zu sauer ist, kannst du sie mit einem einfachen Trick süßer machen: Gib eine Prise Salz auf die aufgeschnittene Frucht.

Der Trick mit dem Salz

Bei Obst findest du nachreifende und nicht nachreifende Sorten. Die Ananas gehört zu den nicht nachreifenden. Sie bleibt so, wie sie geerntet wurde. Sie einige Tage liegenzulassen, damit sie süßer wird, wie bei Bananen, bringt also nichts.

Dagegen hilft dieser Trick umso besser: Streust du Salz auf saure Ananasscheiben, schmecken sie süßer. Salz zieht Wasser aus der Ananas und mildert gleichzeitig die in ihr steckenden Fruchtsäuren. Denn Kochsalz ist basisch und reagiert mit der Säure der Ananas. Jetzt treten die natürlichen Zucker der Frucht (Glukose, Fruktose und Saccharose) stärker hervor und die Ananas schmeckt süßer.

Schneide also deine Ananas in Scheiben oder Stücke und streue etwas Salz darüber. Du kannst die Scheiben drehen und auch auf der anderen Seite leicht salzen. Das Ganze dann am besten einen Moment ziehen lassen. Übertreibe es aber nicht mit Salz, eine Prise reicht. Den Ananas-Trick kannst du übrigens auch zum Beispiel bei Melonen anwenden.

Ananas: gesund und vielfältig

Die Ananas stammt ursprünglich aus Südamerika, hauptsächlich aus Brasilien. Heute wachsen Ananas auch in vielen anderen Regionen mit tropischem Klima. Die Früchte sind kälteempfindlich. Die optimale Lagertemperatur liegt laut Verbraucherzentrale bei 7-12 Grad.

Der Saft der Ananas versorgt dich im Sommer mit zusätzlicher Flüssigkeit. Ananas enthalten dazu viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, so Kalium, Kalzium, Phosphor und Eisen. Auch das Provitamin A, die Vitamine der B-Gruppe und Vitamin C machen die Ananas sehr gesund. Ananas gelten als gut für die Verdauung und bei Knochen- und Gelenkerkrankungen. Auch wirkt Ananas blutverdünnend. Am besten nutzt du diese gesundheitlichen Effekte, wenn du frische Früchte isst. Ananas wird übrigens auch in vielen Medikamenten gegen Entzündungen eingesetzt.

Die tropische Frucht ist vielfältig. Pur, als Dessert, aber auch in herzhaften Gerichten entfaltete sie ihren einzigartigen Geschmack. Neben dem Klassiker "Toast Hawaii" findest du inzwischen viele neue Rezepte mit Ananas. Darunter sind auch umstrittene Kreationen wie die "Pizza Hawaii" oder "Spagetti Hawaii". Alles Geschmackssache eben. Die Ananas eignet sich übrigens auch zum Grillen, probier doch beispielsweise mal dieses Rezept aus.