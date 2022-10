Eine Umfrage zu Damen-Slips

Slips gibt es auf dem Markt in diversen Farben und Formen. Doch eine Verzierung fällt besonders auf: die kleine Schleife an der Vorderseite. Wir klären auf, warum Damen-Slips so häufig von Schleifen geziert werden.

Respondi stellte 2019 rund 1.050 Frauen aus Marktforschungszwecken Fragen rund um ihre Unterwäsche. Die beliebtesten Slip-Farben sind demzufolge schwarz und weiß. Insbesondere bei jüngeren Frauen ist Spitzenunterwäsche beliebt. Durchschnittlich haben die befragten Frauen 24 Slips in ihrer Unterwäsche-Schublade. Bei den Formen und Farben hat jede Frau andere Vorlieben, was erklärt, weshalb es eine so große Vielfalt auf dem Markt gibt. Aus welchem Grund sich jedoch die Schleife so häufig als Verzierung auf den Slips befindet, wissen die wenigsten.

Die Annahme, dass es sich bei der Schleife um reine Zierde handelt, ist so nicht ganz richtig: Denn früher erfüllte sie einen wichtigen Zweck, wie ein Reddit-User laut tyla.com erklärt. Demzufolge gab es damals noch keine dehnbaren Materialien und Fasern, sodass sich die Unterwäsche nicht gut an die Körperform anpassen konnte und wenig Halt gab. Konfektionsgrößen gab es ebenso wenig. Hier kam die Schleife ins Spiel. Ein kleines Bändchen ermöglichte, dass man die Unterwäsche variabel schnüren und an der Vorderseite verschießen konnte.

Heutzutage haben wir sowohl dehnbare Materialien als auch Konfektionsgrößen, sodass jede Frau einen ideal passenden Slip finden kann. Somit ist die Schleife nur eine Art Überbleibsel aus früherer Zeit. Sie erfüllt nicht mehr den damaligen Zweck, ist jedoch immer noch ein schickes Deko-Element. Überdies kann sie eine Orientierung beim Anziehen bieten; denn die Schleife befindet sich meist an der Vorderseite.

Während die Schleife an der Vorderseite der Damen-Slips früher einen praktischen Zweck hatte, ist sie heute nur noch Zierde. Die einzige Funktion, die das Schleifchen heute noch erfüllt, ist das Anzeigen der Vorderseite.