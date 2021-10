14 Jahre Dahoam is Dahoam

Nach dem bereits langem Wegbleiben und Bangen um das Wiederkommen des Apothekers Roland Bamberger im Jahr zuvor, wird die beliebte Heimatserie Dahoam is Dahoam des Bayerischen Rundfunks auch 2021 weiter durch den Ausstieg langjähriger Schauspielcharaktere stark gebeutelt. Zuerst verlor die Serie Patrick, den Sohn des Apothekers Bamberger. Danach den Flori, einen Sprössling der Wirtsfamilie Brunner. Als Nächstes verschwand der Martin aus der Brauerei Kirchleitner und vor kurzem auch noch der Felix. Dieser machte sich auf die Walz, was sein Ausscheiden erklärt. Wie jetzt angekündigt wurde, wird auch Fanny Brunner die Serie verlassen. Wie der BR verrät, will sie in Zukunft die Berghütte einer verstorbenen Freundin bewirten. Zudem wird auch die Rolle des Gregor Brunner vorübergehend neu besetzt. Bei so vielen Veränderungen machen sich jetzt viele Fans Sorgen um das Fortbestehen der beliebten Heimatserie. Sind diese berechtigt?

Trotz des regen Schauspielerwechsels ist kein Ende der bayerischen Kultserie in Sicht

Der Ausstieg vieler bekannter Lansinger Gesichter in den letzten Wochen und Monaten war für die Fans der Heimatserie eine herbe Enttäuschung, was aus diversen sozialen Medien hervorgeht. Gerüchte über ein mögliches Absetzen der beliebten Vorabendserie werden vom BR allerdings nicht bestätigt. Solange das Programm so gerne und oft gesehen wird, gebe es keinen triftigen Grund, die Serie einzustellen, heißt es auf der offiziellen Dahoam is Dahoam-Seite.

Eine bekannte Kulisse: Der Dorfplatz von Lansing Agnes Wilms/inFranken.de

Bereits während der Drehpause, die aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden musste, gab es in Fankreisen Gerüchte um ein mögliches Ende der seit 2007 ausgestrahlten Serie. Doch auch diese bewahrheiteten sich nicht. Auch wenn eingefleischte Fans derzeit auf einige der seit der ersten Stunde bekannte Gesichter bei Dahoam is Dahoam verzichten müssen, bringen neue Charaktere frischen Wind in die Serie.

Ein Beispiel dafür ist der neue Pfarrer Bindian Balu Burman alias Daniel Popat. Aufgrund seiner schlechten Bayerischkenntnisse muss er mit starkem Gegenwind aus dem fiktiven Dorf rechnen. Auch die Vera Hülsmann aus Hannover, alias Sybille Waury, sorgt für geteilte Meinungen unter den Fans. Sie spielt die neue Lebensgefährtin des Apothekers Roland Bamberger und polarisiert mit ihrem Auftreten.