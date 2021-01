FFP2-Maskenpflicht in Bayern: Seit Montag (18. Januar 2021) ist es im Freistaat Bayern verpflichtend, beim Einkaufen und im ÖPNV eine FFP2-Maske zu tragen. Die oft genutzten Alltagsmasken aus Stoff und Einmalmasken reichen demnach vielerorts nicht mehr aus. Masken mit vergleichbarem Schutz wie N95-Masken oder KN95-Masken sind ebenfalls erlaubt.

Diese Pflicht gilt für Kunden und deren Begleitpersonen in allen "Ladengeschäften mit Kundenverkehr", wie es auf der Seite des Bayerischen Innenministeriums heißt. Doch was genau bedeutet das?

Wo genau gilt die FFP2-Maskenpflicht?

Zu "Ladengeschäften mit Kundenverkehr" zählen sowohl Supermärkte und Discounter sowie alle Läden, die derzeit geöffnet haben dürfen. Was es in den Läden sonst zu beachten gilt, lesen Sie hier. Außerdem werden explizit Banken und Tankstellen genannt. Aber auch Bäckereien oder Metzgereien fallen unter "Ladengeschäfte mit Kundenverkehr". Ebenso wie Restaurants, die Essen zum Abholen anbieten.

Weiterhin gilt die FFP2-Maskenpflicht bei der Abholung von vorbestellter Ware in Ladengeschäften, also beim sogenannten "Click und Collect". Die Maskenpflicht gilt nicht nur in den Verkaufsräumen, sondern auf dem gesamten Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen, vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen.

Auch in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie in allen sonstigen Praxen, in denen "medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen erbracht werden oder medizinisch notwendige Behandlungen angeboten werden", wie es das Bayerische Innenministerium formuliert. Eine Ausnahme vom Tragen der FFP2-Maske gilt lediglich dann, wenn die Art der Behandlung dies nicht zulässt, wie beispielsweise eine Zahnbehandlung.

Ab dem 25. Januar werden Verstöße mit Bußgeldern belegt

Für Besucher von Altenheimen, Seniorenresidenzen sowie Pflege- und Behinderteneinrichtungen gilt ebenfalls die FFP2-Maskenpflicht.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, dass es eine Woche Kulanzzeit gebe. Erst ab dem 25. Januar (Montag) werden Verstöße gegen die verschärfte Maskenpflicht mit Bußgeldern geahndet. Wie hoch das Bußgeld für Verstöße ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt.

dn

