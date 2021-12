Viele Menschen warten auf die Möglichkeit, sich eine Booster-Impfung verabreichen zu lassen. Doch wer kann sich wann ein drittes Mal impfen lassen? Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat am 18. November die derzeit gültigen Empfehlungen veröffentlicht.

Die STIKO empfiehlt allen Personen ab 18 Jahren eine Auffrischimpfung ("Booster-Impfung") mit einem mRNA-Impfstoff. Dazu zählen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna.

Laut der Kommission sollte aber folgenden Personengruppen bevorzugt eine dritte Impfung angeboten werden:

Unabhängig von den Empfehlungen für die Booster-Impfung betonen die Experten, dass bisher Nicht-Geimpfte vordringlich Termine erhalten sollten, um die erste und zweite Impfung zu bekommen. Lies hier unser Experten-Interview mit dem leitenden Virologen Prof. Dr. Lars Dölken von der Uniklinik Würzburg: Was passiert beim Impfen im Körper?

Laut STIKO sollte die Auffrischimpfung in der Regel in einem Abstand von sechs Monaten zur zweiten Impfung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate könne im Einzelfall erwogen werden, heißt es. Voraussetzung für eine Verkürzung sei auch, dass genügend Kapazitäten vorhanden sind. Erst- und Zweitimpfungen haben Vorrang vor Auffrischimpfungen.

Ausnahmen gibt es den STIKO-Experten zufolge allerdings: Bei Menschen mit einer schweren Immunschwäche kann die dritte Impfstoffdosis bereits vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis verabreicht werden. In diesem Fall zählt die dritte Impfung zu den Primärimpfungen und dient der Optimierung der Grundimmunisierung. Wann hier durch eine vierte Impfung die tatsächliche Auffrischdosis verabreicht werden kann, muss im Einzelfall entschieden werden.

Kann man sich zu früh oder zu spät boostern lassen? "Nein, nicht wirklich", sagt der Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Eine Booster-Impfung für einen jungen und gesunden Menschen nach bereits ein bis zwei Monaten sei aber unsinnig. "Nur weil man sich früh impfen lässt, hält der Schutz nicht zwangsläufig länger an", so der Mediziner. Besser sei es, die plus/minus Sechs-Monatsregelung einzuhalten. Sich aber erst nach einem Jahr die Auffrischimpfung verabreichen zu lassen, hält Specht für zu spät. Dann sei das Immunsystem schon deutlich mehr heruntergefahren, wodurch das Infektionsrisiko steige. Vor der Booster-Impfung einen Antikörpertest durchzuführen, empfiehlt die STIKO nicht. Der Grund: Es ist schlichtweg wissenschaftlich nicht bekannt, ob der Wert einen Schutz vor einer Corona-Erkrankung anzeigt. Auch haben die Experten keine Sicherheitsbedenken, wenn die Impfung aufgefrischt wird, während noch Immunität besteht. Somit ist ein Antikörpertest unnötig.

