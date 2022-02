Arbeitgeber*innen dürfen bis zu 1.500 Euro Corona Bonus ausschütten

Der Betrag ist steuerfrei

Nicht jeder erhält einen Bonus

Der Corona-Bonus ist eine einmalige, steuerfreie Sonderzahlung. Bis zu einer Grenze von 1.500 Euro dürfen diesen alle Angestellten erhalten.

Was ist der Corona Bonus?

Arbeitgeber*innen dürfen alle Arbeitnehmer*innnen aufgrund der Corona-Krise einen steuerfreien Bonus in Höhe von 1.500 Euro gewähren. Das gilt für alle Beschäftigten, inklusive Minijobber. Die Entscheidung obliegt jedoch dem Unternehmen selbst. Wer im öffentlichen Dienst oder als Beamter tätig ist, der wird wohl definitiv einen Bonus erhalten. Aber auch Pflegekräfte sollen aufgrund der höheren Belastung einen Bonus erhalten, die Regierung will dafür Geld zur Verfügung stellen.

Ebenso planen Konzerne, wie die Deutsche Post, Siemens oder Adidas einen Bonus an die Mitarbeiter*innen auszuschütten. Beschäftigte von VW, Eon und RWE haben diesen bereits erhalten. Die Höhe und das Auszahlungsdatum variieren dabei je nach Unternehmen. Auch Mitarbeitende im Einzelhandel sollen aufgrund der hohen Belastung während der Corona-Pandemie entlohnt werden.

Seit wann gibt es ihn?

Das Besondere am Corona Bonus ist, dass dieser steuerfrei ausgeschüttet wird. Eigentlich war die Regelung bis zum 30. Juni 2021 befristet. Am 28. Mai 2021 wurde jedoch einer Verlängerung der Frist durch den Bundesrat zugestimmt, sodass dieser nun bis zum 31. März 2022 ausgeschüttet werden darf.

Was gilt für 2022?

Bis Ende März darf also nun in diesem Jahr der Corona-Bonus in Höhe von maximal 1.500 Euro gewährt werden. Die Höhe ist begrenzt und darf nicht überschritten werden. Wer also bereits 2021 einen Bonus erhalten hat, darf dieses Jahr keine erneute steuerfreie Auszahlung bekommen. Wenn im letzten Jahr lediglich 1.000 Euro gezahlt wurden, dann dürfen Mitarbeiter*innen nochmal ein Betrag von bis zu 500 Euro erhalten.

Wer mehrere Dienstverhältnisse hat, der darf von jedem Arbeitgeber einen Bonus von bis zu 1.500 Euro erhalten. Erhält man bereits weitere steuerfreie Zuwendungen, dann werden diese hinzuaddiert. Mehr als 1.500 Euro dürfen nicht steuerfrei gewährt werden.

Wer erhält den Corona Bonus?

Allgemein dürfen alle Arbeitgeber*innen den Corona Bonus ausschütten. Lediglich Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst erhalten diesen wohl auf jeden Fall. Dieser wird dabei aus öffentlichen Mitteln gezahlt. Das stößt auf Kritik, da nicht alle während der Pandemie auch einem erhöhten Risiko ausgesetzt waren. Immer häufiger wird gefordert, dass nur bestimmte Gruppen von Menschen den Bonus erhalten sollten, welche tatsächlich berufsbedingt aufgrund von Corona, Mehrarbeit oder einem erhöhten Aufwand und Risiko ausgesetzt waren.

So sollen nun auch Auszubildende sowie Studierende bis März eine Sonderzahlung von bis zu 650 Euro erhalten. Bei Beamten wird noch über einen Bonus diskutiert, aktuell gibt es aber nur wenige Berufsgruppen, die einen tatsächlichen Anspruch auf den Corona Bonus haben.