Deutschland vor 1 Stunde

Haushaltstipps

Braten ohne Öl: Das sind die besten Alternativen

Die Preise für Speiseöl sind in den vergangenen Monaten so stark angestiegen, wie bei kaum einem anderen Lebensmittel. Beim Braten könnte ihr auf Sonnenblumenöl, Rapsöl und Co. aber auch getrost verzichten. So funktioniert es.