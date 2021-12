Alles funkelt, alles glänzt: Weihnachten ist das Fest der Lichter, Düfte und Genüsse. Wachskerzen auf dem Tannenbaum oder Adventskranz, vor allem wenn die Zweige schon trocken sind, stellen erhebliche Gefahrenquellen dar. Aber auch Fettbrände in der Küche können binnen weniger Minuten eine Wohnung zur Feuerhölle machen. Mit guter Vorbereitung lässt sich ein Brand verhindern. Damit dein Weihnachtsfest nicht zu Katastrophe wird, gibt der TÜV-Verband (VdTÜV) Tipps.

Das solltest du beim Aufstellen und Befestigen von Kerzen beachten:

Darüber hinaus ist besonders wichtig: Wenn Kinder in der Wohnung sind und Erwachsene den Raum verlassen, darf keine Kerze mehr brennen!

Was musst du tun, wenn sich jemand durch Feuer verletzt? Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) empfiehlt einige Erste Hilfe-Maßnahmen:

Bei Verbrennungen ist generell ein Arztbesuch empfehlenswert. Bei großen Brandwunden solltest du den Notruf 112 absetzen.

Wenn das Feuer auf Möbel und letztendlich auf die ganze Wohnung übergreift, ist Eile geboten. Die Ergo Versicherung empfiehlt folgendes Verhalten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte solltest du die Feuerwehrleute einweisen und Hinweise geben. So unterstützt du die Kräfte und erleichterst ihnen ihre Arbeit in einer Notsituation.

Als sichere Alternative zu echten Kerzen empfiehlt der VdTÜV elektrische Beleuchtung - vorausgesetzt, man hält auch hier grundlegende Sicherheitsregeln ein. Vor dem Gebrauch sollten Nutzer die Kabel auf Brüche kontrollieren und defekte Leuchtmittel austauschen.

Bei unsicheren Produkten sind häufig die Kabel nicht ausreichend isoliert und Anschlüsse schlecht gesichert. Elektrische Geräte sollten ein Prüfzeichen tragen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte zusätzlich auf das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit achten.

Brandrisiken entstehen aber auch bei den Zuleitungen: Verteilerdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden und auf keinen Fall Schäden aufweisen. Werden mehrere Lichterketten in Betrieb genommen, sollten sie an verschiedene Steckdosen angeschlossen werden.

Artikel enthält Affiliate Links

