Warum Brillen beschlagen

Einfache Hausmittel, die Abhilfe versprechen

Was wirklich hilft

Fazit

Brillen beschlagen bei großem Temperaturunterschied zwischen der Außenluft und den Brillengläsern. Wenn du beispielsweise nach dem Besuch eines Parks noch in eine kuschlige Bar einkehrst, dann musst du nicht lange warten: Ruckzuck ist die Brille beschlagen. Physikalisch und chemisch ist das einfach mit dem sog. Dampfdruck zu erklären: Warme Luft hat die Eigenschaft mehr Feuchtigkeit zu binden als kalte Luft. Trifft die warme Luft in der Bar auf die noch kühlen Brillengläser, kühlt sich diese schlagartig ab und kann weniger Feuchtigkeit halten. Die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert dann an den Gläsern und vernebelt so den Blick. Nach einer Weile nimmt die Brille die Umgebungstemperatur an und die Gläser werden wieder klar. Das dauert umso länger, je größer der Temperaturunterschied ist.

Beschlagene Brillengläser: Einfache Hausmittel, die Abhilfe versprechen

Du wirst im Internet sicher hier und da auf einige einfache Hausmittel treffen, die das Beschlagen von Brillen verhindern sollen. Da werden Spülmittel, Zahnpasta, Speichel oder alkoholische Sprays empfohlen. Ganz gleich, was du da nimmst - keines kann das Prinzip des Dampfdrucks außer Kraft setzen.

Oftmals sind diese Mittelchen auch nicht geeignet für teuer beschichtete Brillengläser. Denn die hauchdünnen Beschichtungen und Veredelungen der Gläser (z.B. Entspiegelung oder besonderer UV-Schutz) können durch falsche Anwendung dauerhaft beschädigt werden.

Alkoholische Reinigungsmittel oder auch feinkörnige Zahnpasta können z.B. die Beschichtungen auflösen bzw. die Gläser matt schmirgeln. Speichel oder ungeeignete Spülmittel, die du auf das Brillenglas reibst, können ebenfalls die Glasoberfläche angreifen und verursachen meist noch störende Schlieren. Wenn du also möglichst lange etwas von deiner Brille haben willst, dann solltest du nur geeignete Reinigungs- und Antibeschlagmittel verwenden.

Was wirklich hilft

Grundsätzlich kann das Prinzip des Dampfdrucks nur dann ausgehebelt und damit das Beschlagen der Brille verhindert werden, wenn die Gläser bestimme Eigenschaften aufweisen. So gibt es beispielsweise Anti-Beschlag-Gläser. Durch eine besondere Beschichtung können sich für einen gewissen Zeitraum keine Tropfen auf der Oberfläche der Brillengläser bilden. Mit meist mitgelieferten Aktivierungstüchern kannst du die Anti-Beschlag-Schicht alle 2-3 Tag erneuern.

Auf ähnliche Art und Weise funktionieren Antibeschlag-Sprays. Diese sprühst du auf beide Seiten der Brillengläser auf und verteilst sie vorsichtig mit einem Brillenputztuch. So bildet sich auf dem Glas ein hauchdünner Film, der das Beschlagen für einen längeren Zeitraum verhindern soll. Solche Produkte werden z.B. auch im Bereich des Wassersports (Tauchen, Schnorcheln) verwendet. Denn auch hier kommt es durch oben beschriebene Prinzip dazu, dass Schwimm- und Taucherbrillen beschlagen.

Corona ist immer noch allgegenwärtig. Beim Tragen von Masken beschlagen die Brillengläser, weil die feuchte Atemluft an der Maske vorbei direkt nach oben zu den Brillengläsern zieht. Hier gilt ganz einfach: Je besser die Maske an die Gesichtsform angepasst ist, desto geringer der Luftstrom, der das Beschlagen der Brille verursacht. Viele Masken verfügen deshalb über einen biegsamen Metallbügel am Nasenteil. Hiermit kannst du die Maske gut an deine individuelle Gesichtsform anpassen und den Strom der warmen und feuchten Atemluft besser kontrollieren.

Fazit

Brillen beschlagen, wenn der Temperaturunterschied zwischen der Außenluft und den Brillengläsern zu groß ist. Gegen dieses physikalische Prinzip helfen grundsätzlich keine Hausmittelchen. Im Gegenteil, viele der gut gemeinten Tipps können deiner Brille sogar schaden. Gehe daher am besten zu einem Brillenfachgeschäft und lass dich beraten. Entweder achtest du beim nächsten Brillenkauf schon direkt auf sog. Antibeschlag-Gläser oder kaufst dir ein geeignetes Antibeschlag-Spray. Auch das hält nicht ewig, aber du hast zumindest eine gewisse Zeit Ruhe vor einem vernebelten Blick.