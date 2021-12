Was sind Pestizide ?

Frisches Obst und Gemüse gehören jeden Tag zu einer bewussten und gesunden Ernährung dazu. Doch viele Obstsorten und auch Gemüse kommen mit Rückständen von Pestiziden in die Supermärkte und Discounter. Bei Pestiziden handelt es sich um Pflanzenschutzmittel. Das Wort stammt von dem englischen Begriff "pests", was "Schädlinge" bedeutet.

Pestizide auf Obst und Gemüse: Wo werden sie eingesetzt?

Es handelt sich dabei um verschiedene chemisch-synthetische Stoffe, die giftig für ganz spezifische Organismen sind. So setzt man gegen Unkraut Herbizide ein, gegen Pilze werden Fungizide eingesetzt und gegen Insekten verwendet man sogenannte Insektizide. Alleine in Europa sind etwa 290 verschiedene Stoffe zugelassen. Natürlich gibt es in der konventionellen Landwirtschaft genaue Auflagen, was die Menge und die Art der Verwendung von Pestiziden betrifft.

Es handelt sich dabei um EU-Höchstwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Daher enthalten die meisten Früchte- und Gemüsesorten nur geringe Rückstände, aber in welcher Kombination und mit welchen Auswirkungen für den Körper bleibt fraglich.

Um daher die Aufnahme bedenklicher Stoffe so gut es geht zu vermeiden, solltest du dein Obst und dein Gemüse immer von Pestiziden befreien.

Wie entfernst du Pestizide richtig?

Wenn du dein Obst und dein Gemüse gründlich von Pestiziden befreien möchtest, gibt es zwei einfache Methoden:

Wasche Früchte und Gemüse sorgfältig unter fließendem Wasser und reibe sie gut mit einem Tuch ab. So werden noch mehr Rückstände entfernt. Wasche auch Sorten mit Schale, welche wir nicht mitessen (Zitrusfrüchte, Melonen, Kürbisse, Bananen), denn durch das Zerteilen können Rückstände und Schmutzreste direkt von der Schale auf das Innere des Fruchtfleischs gelangen und mitgegessen werden. Die wirksamste Methode liefert jedoch eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2017: Wissenschaftler der University of Massachusetts fanden heraus, dass man mit Natron oder Backpulver versetztes Wasser zum Reinigen verwenden kann. Es ist wesentlich gründlicher und entfernt nahezu alle Pestizide. Allerdings musst du dafür dein Obst und Gemüse für etwa 15 Minuten in der Lösung lassen. Hier die genaue Anleitung: 1 Teelöffel Natron in 200 ml Leitungswasser geben. Beides kurz miteinander verrühren und das Obst einlegen.

Die sicherste Methode, wie du auf Pestizide verzichten kannst, ist auf jeden Fall Obst und Gemüse in Bioqualität zu kaufen. Ökologisch erzeugte Gemüse- und Obstsorten können bedenkenlos mit Schale gegessen werden, da in der Regel im biologischen Anbau keine chemisch-synthetischen Pestizide zugelassen sind.