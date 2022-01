Das musst du zum Beamtentest wissen

Der Beamtentest ist in den meisten Fällen maßgeblich dafür, wie erfolgreich du deine Karriere als Beamte*r startest. Dabei ist eine richtige Vorbereitung sehr wichtig, um ein möglichst gutes Testergebnis zu erreichen.

Basiswissen zum Beamtentest

Viele junge Menschen entscheiden sich nach ihrem Schulabschluss dafür, eine Ausbildung oder ein Studium im öffentlichen Dienst zu beginnen. Für jeden gibt es dabei einen anderen Grund: während für den einen die Sicherheit des Jobs ausschlaggebend ist, schätzen andere den sicheren Lohn beziehungsweise die Besoldung oder den Fakt, dass es sich um eine sinnvolle Tätigkeit für die Gesellschaft handelt. Mit der Entscheidung für den Ausbildungs- oder Arbeitsplatz geht aber automatisch auch die Durchführung eines Beamtentests einher.

Der "Beamtentest" ist eine ernstzunehmende Hürde zwischen der zweiten und der dritten Qualifikationsebene. Dabei wird der Begriff "Beamtentest" eher umgangssprachlich benutzt: Der offizielle, synonyme Begriff ist der "Einstellungstest für den öffentlichen Dienst". In dem Bundesland Bayern wird der Einstellungstest auch "LPA-Test" genannt. Grundsätzlich geht es bei dem Test um eine Art "Auswahlprüfung", welche darüber entscheidet, wer einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz angeboten bekommt. Möchtest du Karriere im öffentlichen Dienst machen, ist es also besonders wichtig, dass du diesen Test besonders gut bestehst: Erhältst du eine sehr hohe Punktzahl, kannst du dich gegen andere Bewerber durchsetzen. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Behörden, bei denen du dich beworben hast, auf dich zukommen und dich zu einem Vorstellungsgespräch einladen: Im Normalfall wird nämlich auf genau dieses Testergebnis geschaut.

Grundsätzlich gibt es drei Standardvoraussetzungen, die du erfüllen musst, um den Beamtentest antreten zu dürfen. Erstens musst du die deutsche Staatsbürgerschaft haben beziehungsweise Deutsche*r nach Artikel 116 des Grundgesetzes sein. Weitere Regelungen betreffen das Höchsteintrittsalter: es ist dir ab einem bestimmten Alter nicht mehr möglich, in den öffentlichen Dienst einzusteigen. Diese Zahl ist abhängig vom Bundesland. In Bayern ist dies beispielsweise das 45. Lebensjahr, in Baden-Württemberg das 42. Lebensjahr und in Hessen das 50. Lebensjahr. Eine weitere Voraussetzung ist, dass du mindestens einen qualifizierten Mittelschulabschluss aufweisen kannst; eine Ausnahme gilt dann, wenn du dich für ein duales Studium in der Verwaltung interessiert: hierfür ist mindestens das Fachabitur an schulischer Ausbildung gefordert.

Vorbereitung auf den Beamtentest

In den meisten Fällen ist zu beobachten, dass die Bewerber*innen sich nur unzureichend auf die Prüfung vorbereiten. Grund dafür ist die Unsicherheit darüber, was genau auf sie zukommen wird, welche Fragen gestellt werden und was von ihnen erwartet wird. Wie bei jedem anderen Test ist es aber auch hier wichtig, dass du dich bestmöglich informierst und vorbereitest: Online lassen sich oft schon viele Aufgaben finden, die dir Aufschluss darüber geben können, was auf dich zukommt. Mit etwas Mühe und Fleiß lässt sich der Test also meist besser bewältigen. So viel verdienen Beamte wirklich - hier kannst du nachlesen.

Eine umfassende Bildung ist sehr wichtig für das Bestehen des Tests. CC0 / Pixabay / Aymanejed

Grundsätzlich geht es darum, auf verschiedenen Ebenen deine Leistung zu testen. Es wird vor allem logisch-schlussfolgerndes Denken gefordert, aber auch die grundlegenden Regeln zur Grammatik und Rechtschreibung sollten dir nicht schwerfallen. Außerdem überprüft wird das für den Beruf wichtige Testverständnis, ebenso wie die Fähigkeit zur Textgestaltung. Der Test findet in der Regel einmal im Jahr an einem festen Termin statt. So kannst du dich ideal auf dieses Datum hin vorbereiten. Dieser Termin ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Grundsätzlich wird der Test auch immer an vielen verschiedenen Standorten durchgeführt, sodass es allen Bewerber*innen möglich wird, den Testort zu erreichen.

In den meisten Fällen beginnt der erste und mündliche Prüfungsteil damit, dass du deine sprachlichen Fähigkeiten beweisen musst. Meist wird eine Aufgabe gestellt, bei der du einen Sachverhalt sowohl formal als auch sprachlich korrekt wiedergeben musst. Hier sollst du vor allem erklären, was deine Motivation ist und welche Vorstellungen du an den Beruf hast. Du solltest dich auch auf eine mögliche Diskussionsrunde einstellen.

Beamtentest: Der schriftliche Teil

Der nächste Prüfungsteil erfolgt schriftlich und konzentriert sich auf die fünf Haupt-Bereiche Deutsche Sprache, Mathematik, Logik, Konzentration und Allgemeinbildung. Wie komplex die Fragen sind, hängt davon ab, welche Laufbahn du wählst. Um dich auf diesen Teil vorzubereiten, kann es hilfreich sein, Freunde und Bekannte zu fragen, die eine solche Prüfung absolviert haben. Oftmals können diese einige Tipps geben, die es dir einfacher machen, ein ungefähres Bild von den Aufgaben zu bekommen. Wo genau der Schwerpunkt liegt, kann man jedoch nie im Voraus wissen.

Weitere Tipps für die Vorbereitung sind sehr wichtig:

Lies regelmäßig die Zeitung : einige aktuelle politische oder gesellschaftliche Geschehen werden jedes Jahr thematisiert.

: einige aktuelle politische oder gesellschaftliche Geschehen werden jedes Jahr thematisiert. Versuche, viele Berichte, Artikel und ähnliches zu lesen. So kannst du Inspiration für dein Ausdrucksvermögen bekommen.

Übe, Sachverhalte vorzutragen. Du kannst dabei entweder vor dich selbst hin sprechen oder Freunde und Familie um ein Feedback bitten.

Du kannst dabei entweder vor dich selbst hin sprechen oder Freunde und Familie um ein Feedback bitten. Versuche, dein Basiswissen in den wichtigen Bereichen wie Erdkunde, Geschichte, Wirtschaft, Allgemeinbildung, Politik und Gesellschaft zu stabilisieren und auszuweiten.

Mögliche Aufgaben, die vorkommen könnten

In jedem der Bereiche gibt es einige Aufgabenformen, die in sehr hoher Wahrscheinlichkeit drankommen können. Bei dem schriftlichen Deutsch-Test kommen in der Regel verschiedene Multiple-Choice-Fragen dran, durch die das Verständnis für die Rechtschreib- und Grammatikregeln der deutschen Sprache abgefragt werden soll. Du solltest also die aktuelle Rechtschreibung beherrschen und auch komplexere Texte gut verstehen können.

In dem Bereich der Allgemeinbildung kommen vor allem Fragen zu Wirtschaft, der Politik, der Gesellschaft und der Geschichte Deutschlands, aber zum Teil auch ganz Europas vor.

Wichtig ist für die Prüfer*innen zudem, dass sie etwas über dich als Person erfahren. Um deine Persönlichkeit einschätzen zu können, kann es sein, dass du manchmal darum gebeten wirst, Sätze zu beenden oder einen Sachverhalt zu kommentieren.

Beamtentest - mögliche Aufgabenstellungen

Das logische Denken sowie die Konzentration werden meist so geprüft, dass du verschiedene Tabellen oder Listen ausfüllen musst. Dabei musst du vorgegebenen Kriterien Folge leisten und stehst unter Zeitdruck. In dieser Rubrik könnten auch Fragen vorkommen, in denen du rechnen musst, schätzen oder dir Dinge merken sollst.

Beispielfragen könnten sein:

Vorgestern war 4 Tage vor Dienstag. Welcher Tag ist übermorgen in einer Woche? Wie viel Quadratmeter entsprechen 63,5 Hektar? Welche Schreibweise stimmt: Konkurrens, Konkurrenz, Konkurenz, Konkurens? Wofür steht das Kürzel PDF? Sie sehen ein Feld, das die vier Bausteine "6600", "0066", "6060" und "0606" enthalten. Wie oft kommt "6060" vor?

6600 0066 6060 6600 0606 0066 6060 6600 0606 0066 6060 6600 0066 6060 6600 0066 0606 6060 6600 0606 6600 6060 0066 6600 6060 0066 0606 6600 0066 6060 6600 0066 0606 6060 0606 6600 0066 0606 6600 0606 6060 0066 0606 6060 0066

Lösungen:

1. Sonntag

2. 0,635 km²

3. Konkurrenz

4. Portable Document Format

5. 11-mal