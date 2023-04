Blaue-weiß-rote Barbierstangen vor vielen Friseur- und Barbershops

vor vielen Friseur- und Barbershops Was bedeuten die bunten Streifen?

die bunten Streifen? "Blutige Geschichte" aus dem Mittelalter steckt dahinter

Es kommen immer wieder verschiedene Trends aus den USA zu uns nach Deutschland. So zum Beispiel auch die "Barberpoles", auf Deutsch Barbierpfosten. Sie sind durch ihre blau-weiß-roten Streifen gekennzeichnet und fallen schnell ins Auge. Die drehenden Stangen findet man besonders häufig in größeren Städten vor Barbiershops für Männer. Dass diese Stangen weit mehr als ein kultiges Werbemittel sind, zeigt ein Blick in die Geschichte.

Barberstange vor Friseur oder Barbier: Das steckt hinter den blau-weiß-roten Streifen

Die Geschichte hinter den Barbierstangen kann man als durchaus "blutig" bezeichnen. Die Pfosten waren nämlich schon im Mittelalter vor Barbierläden als Werbung für einen "Service" angebracht - nämlich dem Aderlass.

Damals war Blut ablassen eine gängige Praxis gegen Krankheiten. Barbiere, die gut mit scharfen Messern umgehen können, assistierten Mönchen, die den Aderlass durchführten.

Ab 1163 hat Papst Alexander III. den Geistlichen jedoch verboten, dieses Prozedere durchzuführen. Daraufhin haben Barbiere diese Dienstleistung übernommen, da Ärzte für diese als nieder angesehene Arbeit keine Zeit aufwenden wollten. Um den Kund*innen zu signalisieren, dass in ihren Läden der Aderlass angeboten wird, haben die Barbiere daraufhin die zunächst rot-weißen Stangen vor ihren Geschäften angebracht. Die rote Farbe soll hierbei für das Blut stehen und das Weiß für die Bandagen. Der Pfosten soll angeblich die Stange symbolisieren, die Patient*innen während des Aderlasses als Stressentlastung festhalten sollten.

So kam die Barberpole in die aktuelle Zeit

Den blauen Streifen haben wir übrigens den Amerikanern zu verdanken, welche die Barberpole Jahrhunderte später übernommen haben. Der Streifen könnte ein Symbol für die US-Amerikanische Flagge sein. Er könnte aber auch die Venen symbolisieren, bei denen der Aderlass erfolgte.

Heutzutage gilt die sich drehende Stange als Kultobjekt und sorgt sogar für eine der bekanntesten optischen Täuschungen. Bei der Barberpole-Illusion scheinen die Streifen von unten nach oben - oder umgekehrt - zu wandern.

Wenn sich die Barbierstange dreht, heißt dies übrigens meistens, dass der Laden geöffnet hat - wenn sie still steht, hat der Barbier geschlossen.

