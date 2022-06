Obstreste dürfen nicht in den Wald oder neben die Straße geworfen werden

dürfen nicht in den Wald oder neben die Straße geworfen werden Das passiert mit in der Natur weggeworfenen Obstresten

Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder

So entsorgst du Obstreste richtig

Dass Plastik oder Zigarettenkippen in der Landschaft nichts zu suchen haben, ist klar. Doch auch Obstreste dürfen nicht ohne Weiteres in der Natur entsorgt werden. Gründe dafür sind zum Beispiel, dass exotische Früchte, wie Bananen, in unseren Breitengraden sehr langsam verrotten oder auch enthaltene Pestizide. Die Obstreste sind nicht nur unschön anzusehen. Sie schaden der Natur und locken auch Ratten an.

Obstreste entsorgen: Darf man Bananenschalen und Apfelgriebse einfach in die Natur werfen?

Die klare Antwort auf diese Frage ist: Nein. Obwohl Bananenschalen natürlichen Ursprungs sind, verrotten sie in unserer Klimazone extrem langsam, weil sie mit den klimatischen Verhältnissen in Mitteleuropa schwerer zurechtkommen. Bis sie in Humus umgesetzt werden, kann es laut Ökotest Jahre dauern. Das Gleiche gilt für alle exotischen Früchte, wie Orangen, Kiwi oder Ananas.

Apfelgriebse verrotten zwar schneller, konventionell angebaute Früchte enthalten aber meist Pestizide, die wiederum ins Grundwasser gelangen können.

Um einer Vermüllung der Natur mit Obstresten entgegenzuwirken, drohen sogar Bußgelder. Die Ordnungswidrigkeit geht aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) hervor. Laut Ökotest musst du mit bis zu 100 Euro rechnen.

Zuhause und unterwegs: So solltest du Obstreste entsorgen

Zu Hause ist es kein Problem, Obstreste loszuwerden. Sie gehören in die Biotonne. Laut Bundesumweltministerium (BMUV) gilt das übrigens entgegen der landläufigen Meinung auch für Zitrusfrüchte, wie Zitronen- und Orangenschalen.

Aber was tun, wenn du unterwegs bist? Wenn du beim Picknick oder einfach zwischendurch Obst isst, solltest du die Reste in einem kleinen Müllbeutel oder in einer Schüssel mit Deckel aufbewahren und zu Hause in die Biotonne werfen.

