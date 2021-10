Bananen einfrieren : Worauf sollte man achten?

Wie die meisten anderen Früchte lassen sich auch Bananen einige Monate lang im Gefrierfach aufbewahren. Dabei gibt es verschiedene Vorgehensweisen, das Obst einzufrieren: In Scheiben, püriert oder als Ganzes. Wir stellen dir alle Variationen vor - inklusive Rezeptvorschlägen.

Bananen in Scheiben einfrieren

Eingefrorene Bananenscheiben sind ungefähr drei bis vier Monate in der Truhe oder im Eisfach haltbar und eignen sich gut für Smoothies, Eiscreme oder Shakes.

Die Scheiben sollten 2,5 bis 5 Zentimeter dick sein und etwa 20 bis 30 Minuten auf einem Backblech liegen gelassen werden, bevor sie gemeinsam in einem Gefrierbeutel* in die Kühltruhe wandern dürfen. Am besten ist es, wenn du die Bananen dafür möglichst luftdicht verpackst.

Zum Auftauen musst du die Stücke einfach aus dem Gefrierfach holen - dann kannst du sie direkt verarbeiten. Willst du die Stücke zum Backen nutzen, solltest du sie erst auftauen lassen.

Bananenpüree einfrieren

Pürierte Bananen halten sich mindestens vier Monate. Sie sind eine ideale Grundlage für veganes und gesundes Eis, Desserts oder Gebäck.

Um das Püree herzustellen, zerkleinerst du zunächst eine große Banane mit einem Mixer oder einer Gabel. Anschließend gibst du einen Esslöffel Zitronensaft hinzu - alternativ geht auch ein Viertel Teelöffel Ascorbinsäure mit einem Teelöffel Wasser. Sobald eine homogene Masse entstanden ist, kannst du das Püree in einer Dose oder einem Gefrierbeutel einfrieren.

Genau wie bei den Bananenscheiben lässt sich auch eingefrorenes Bananenpüree direkt für kalte Nachspeisen verwenden. Zum Kochen oder Backen muss die Masse erst auftauen.

Ganze Bananen einfrieren

Auch in vollständiger Form können Bananen eingefroren werden. Ungeschält halten sich Bananen etwa zwei Monate im Gefrierfach. Brauchst du die Frucht als Ganzes, empfiehlt sich das Einfrieren ohne Schale. Dann beträgt die Haltbarkeit circa zwei bis vier Monate.

Geschälte Früchte sollten entweder getrennt auf einem Backblech oder gemeinsam in einem Gefrierbeutel aufbewahrt werden. Bananen mit Schale dürfen sofort in einer Tüte ins Eisfach gelegt werden. Nach einer Weile wird die Schale schwarz und das Fruchtfleisch matschig - essen kannst du das Obst dann aber immer noch.

Wenn du die Banane mit Schale eingefroren hast, muss sie komplett auftauen, bevor du sie schälen kannst. Ansonsten gilt auch hier: Für kalte Desserts oder Smoothies lässt sich die Banane problemlos im eisigen Zustand verarbeiten; zum Backen oder Kochen solltest du noch etwas warten, bis sie Zimmertemperatur erreicht hat.

Rezeptvorschläge für eingefrorene Bananen

Lust auf einen süßen und gesunden Snack aus gefrorenen Bananen? Hier sind einige Vorschläge, was du aus dem Obst zaubern kannst:

Bananeneis : Diese selbstgemachte Variation ist zuckerfrei und schmeckt bestimmt besser als aus dem Supermarkt. Nachdem die Banane für mindestens fünf Stunden im Gefrierfach gelegen hat, kannst du sie mit 30 Millilitern Mandel- oder Hafermilch pürieren. Anschließend sollte die Mischung noch einmal für eine Stunde in die Eistruhe gestellt werden, damit sich eine gute Konsistenz entwickelt. Wenn du möchtest, kannst du auch weitere Früchte in die Mischung hinzugeben, zum Beispiel Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren oder eine Kiwi.

Iced-Chai-Latte mit Bananen : Hierfür gibst du lediglich eine gefrorene Banane mit etwa 250 Millilitern Mandelmilch, 120 Millilitern Chai-Tee und einem halben Teelöffel Zimt in den Mixer. Noch ein paar Eiswürfel dazu - und fertig ist der gesunde Erfrischungsdrink!

Bananenbrot mit Haferflocken: Als Grundlage dienen zwei zerdrückte Bananen, zu denen 235 Milliliter Hafermilch und 2 Esslöffel Ahornsirup gegeben werden. Anschließend vermischst du die trockenen Zutaten: Dazu gehören 140 Gramm Haferflocken, 40 Gramm Weizenmehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Zimt, 50 Gramm Walnüsse sowie eine Prise Salz. Alle Lebensmittel werden nun zu einem Teig vermengt und in eine Kuchenform gefüllt. Ein paar Walnüsse (etwa 30 Gramm) als Topping runden das Rezept ab. Das Bananenbrot braucht etwa 30 Minuten bei 180 Grad im Backofen.

Mit dem Reifegrad nimmt die Geschmacksqualität von gefrorenen Bananen zu. Das Gefrierfach ist also ein idealer Platz für bereits braun werdende Früchte, die du nicht sofort verarbeiten kannst. In diesem Artikel stellen wir dir acht weitere Ideen vor, wie sich reife Bananen noch vor dem Mülleimer retten lassen.