Hartnäckiges Fett lösen

Hierfür reicht ein Hausmittel

So funktioniert der Backpulvertrick

Dunstabzug mit Backpulverpaste reinigen

Weitere Alternativen

Der Dunstabzug sammelt über die Zeit alles mögliche an Unreinheiten. Zumeist landen Fett, Staub und andere Partikel aus der Küche im Abzug. Diese lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht so leicht entfernen. Schlimmstenfalls kann dieser verstopfen und unbrauchbar werden. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Schimmel bildet. Eine Reinigungsexpertin des Onlineportals blog.helping empfiehlt ein einfaches Hausmittel, welches dich den Schmutz im Handumdrehen wieder loswerden lässt: Backpulver! Wie das funktionieren soll und worauf du achten musst erfährst du hier. Empfehlung: Im Ratgeber "Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie"* findest du noch weitere gute Ideen, was du mit Backpulver und Co. anstellen kannst - zu finden bei Amazon.

Backpulver-Trick: So bekommst du deinen Dunstabzug sauber

Es gibt verschiedene Arten den Schmutzfilm auf der Dunstabzugshaube zu entfernen. Der am wenigsten aufwendige Weg ist, Backpulver (ein Päckchen sollte reichen) und sehr warmes, am besten kochendes, Wasser in einer Schüssel, einem Wäschekorb, dem Waschbecken oder gar einer Wanne zu vermischen.

Danach legst du die Dunstabzugshaube in das Wasser ein. Je nachdem wie groß dein Behälter ist, desto angenehmer lässt sie die Haube bzw. der Filter reinigen. Passt deine Haube ganz in deinen Behälter, so sollte ein Durchgang reichen. Passt diese nicht ganz hinein, so musst du den Vorgang gegebenenfalls wiederholen und die Haube im Wasser wenden.

Nach einiger Zeit lösen sich die ersten Schmutzpartikel. Je nach Intensität des Schmutzes kannst du deine Haube in dem Sud länger oder kürzer liegen lassen. Anschließend kannst du diese herausholen und den Rest gegebenenfalls mit einem Waschlappen abwischen, Fertig!

Backpulver-Trick: So reinigst du deinen Dunstabzug mit der Backpulver-Paste

Wem es mit dem einfacheren Trick zu langsam geht, kann den Backpulver-Trick auch anders anwenden. Hierfür reicht eine kleine Schüssel, in welche du das Backpulver gibst. Danach kommt erneut Wasser hinzu, jedoch nur ein paar kleine Tropfen, die du anschließend im Pulver vermischt.

Und siehe da: Es entsteht eine Art Paste, die du zum Reinigen deiner Haube verwenden kannst. Diese schmierst du ganz einfach über die betroffenen Stellen und lässt diese erst einmal stehen und einwirken.

Der Schmutz sollte dabei anfangen, sich zu lösen und der Effekt eindeutig sichtbar werden. Nach einiger Zeit kannst du die gelösten Partikel mit einem Lappen oder Tuch abwischen. Deine Haube sollte nun strahlen wie zuvor. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Dunstabzug reinigen: So geht es außerdem noch

Hast du gerade kein Backpulver zu Hause? Kein Problem. Wir haben Alternativen für dich, wie es trotzdem klappt. Welche das sind, stellen wir dir nun kurz vor:

Helfen kann ein Spülgang in der Spülmaschine. Die Dunstabzugshaube kann aufgrund ihres robusten Bestands problemlos dort gewaschen werden. Das kann dir helfen, hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

Eine aufwendigere Alternative ist das Lösen des Fettes mithilfe von Öl und Spülmittel. Denn Öl kann Fett lösen. Hierfür reibst du Speiseöl über deine Abzugshaube. Im zweiten Schritt wird erneut eine Wanne benötigt, diesmal mit Spülmittel. In diese legst du deine eingeölte Abzugshaube - denn Spülmittel löst bekanntlich Öl und Fett. Anschließend kannst du mit einem Lappen oder einer Bürste noch einmal darüber wischen, ein Durchgang sollte normalerweise genügen. Lese-Tipp: Zehn Orte, die beim Putzen gerne vergessen werden, erfährst du in unserem Artikel.