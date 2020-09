Ob Tiefkühlpizza, Auflauf oder Kuchen - sowohl auf Verpackungen, als auch in Rezepten wird stets empfohlen den Backofen vorzuheizen. In einem vorgeheizten Ofen sind die Gerichte zwar meist wenige Minuten früher fertig, allerdings wird hier oftmals unnötiger Weise viel zu viel Energie verbraucht.

Aber warum wird in Rezepten darauf hingewiesen? Da jeder Ofen unterschiedlich schnell eine bestimmte Temperatur erreicht, geht man in Rezepten immer von der gleichen Starttemperatur aus. Denn nur bei gleichen Ausgangsbedingungen kann eine nahezu exakte Angabe zur Backzeit gegeben werden.

Bei diesen Gerichten lässt sich Strom sparen

Die meisten Gerichte können ohne Vorheizen in den Ofen geschoben werden. Und zwar Gerichte, bei denen sich keine oder erst später eine Kruste bildet. Beispielsweise Aufläufe, Kuchen, selbstgebackenes Brot (auch Hefeteig) und Tiefkühlware - hierbei können bis zu 20 Prozent Energie gespart werden.





Tipp: Bei der Nutzung von Umluft statt Ober- und Unterhitze, kann noch mehr Energie gespart werden. Denn die Backtemperatur kann hier von vornherein 20-30 Grad niedriger eingestellt werden.

Noch besser für die Energiebilanz in der Küche ist allerdings, das Essen auf dem Herd zuzubereiten. Dieser benötigt bis zu viermal weniger Energie als der Backofen.

Bei diesen Gerichten sollten Sie den Ofen vorheizen

Doch in einigen Fällen ist es sogar notwendig, den Backofen im Voraus auf eine bestimmte Temperatur zu bringen. Dazu zählen alle Gerichte, die in kurzer Zeit bei hohen Temperaturen zubereitet werden. Soufflè, Brandteig, Biskuitteig, Fisch und Fleisch werden bei zu langem Backen zäh oder labberig. Hierbei ist also zu Beginn des Backvorgangs eine bestimmte Ausgangstemperatur von Vorteil, um die Backzeit nicht zu überziehen.

Tipp: Am besten den Ofen komplett leer vorheizen. Denn auch das bloße Erwärmen eines Backblechs kostet Energie.

Fazit: Die Frage "Backofen vorheizen - sinnvoll oder Verschwendung?" lässt sich also recht eindeutig beantworten. In bestimmten Fällen, wie oben genannt, ist dies auf jeden Fall sinnvoll um das Gelingen und die Genießbarkeit eines Gerichts zu garantieren. In anderen Fällen wiederum ist es alles andere als sinnvoll und reine Energieverschwendung.

Foto: Friso Gentsch