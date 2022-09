Angeln in Deutschland

Das Angeln ist für etwa 6,64 Millionen Menschen in Deutschland eine Aktivität, die sie mindestens einmal im Jahr ausüben; so der Deutsche Angelfischerverband e.V. Die Tierschutzorganisation PETA möchte dem Angeln nun jedoch ein Ende setzen.

Im letzten Jahr gingen ganze 6,64 Millionen Menschen dem Angelfischen mindestens einmal nach. Die Angelfischerei hat nach Angaben des Deutschen Angelfischerverbandes dabei einen ökonomischen Nutzen für die Gesellschaft. Dieser belaufe sich auf circa 6,4 Milliarden Euro jährlich und schafft dabei rund 52.000 Arbeitsplätze. Es wird darüber angenommen, dass die Angelnde pro Jahr insgesamt etwa 47,1 Milliarden Fische fangen. Von denen wiederum 17,09 Milliarden Fische, also etwa ein Drittel, entnommen werden. Die anderen zwei Drittel werden zurückgesetzt.

Insgesamt wurde im Jahr 2020 das Gesamtaufkommen der Binnenfischerei einschließlich der Angelfischerei auf etwa 35.500 t geschätzt. Der Fischbestand in Deutschland hängt unter anderem von dem Fluss, dem Abschnitt und dem Bundesland ab. Besonders beliebt sind die Süßwasser-Fische Forelle, Wels, Hecht, Zander, Flussbarsch, Karpfen, Barbe, Aal, Dorsch und Makrele. Zum gemeinsamen Angelerlebnis treffen sich zahlreiche Angel-Fans auf verschiedenen Angelmessen rund über das Jahr verteilt. Darunter befindet sich beispielsweise die Messe Aqua Fisch in Friedrichshafen, welche bereits für 2023 vom 3. bis zum 5. März geplant ist.

PETA äußert sich in einem Blog anschaulich darüber, weshalb das Fischen verboten werden sollte. Denn während das Angeln für so viele Menschen ein Hobby ist, erklärt die Tierschutzorganisation, dass die Fische Schmerzen empfinden würden, wenn "ihnen ein scharfer Haken in den Mund gejagt wird oder sie zu Tausenden in riesigen Netzen zerquetscht werden". Das Schmerzempfinden der Tiere haben zahlreiche internationale Studien, wie jene der Biologin Lynne Sneddon von der Universität Liverpool, belegt. Um sich bewusster zu machen, weshalb es nicht in Ordnung ist, zu fischen, solle man sich vorstellen, man würde Hunde angeln gehen. Diese Vorstellung scheint für viele Menschen so absurd, dass PETA hinterfragt, weshalb wir eine Grenze bei der Spezies der Lebewesen ziehen.

Ziel von PETA und anderer Organisationen

Ziel von PETA ist es gerade aus diesen Gründen, dass Fische mehr als lebenswerte Lebewesen angesehen werden sollten. Die Tiere seien freundlich und neugierig, würden ein teils komplexes Sozialleben aufweisen und vielfältig kommunizieren können. Im Zuge dieses Umdenkens fordert PETA, dass Angelmessen wie jene in Friedrichshafen abgeschafft werden.

Die PETA fordert, dass keine Speziesgrenzen gezogen werden.

Verboten werden soll nach Forderung der PETA nicht nur das Angeln, sondern auch das sogenannte Catch and Release. Dieses meint, dass Fische, die gefangen wurden, wieder in Wasser zurückgeworfen werden. Die PETA statuiert, dass die Fische bei dem Prozess "traumatisiert, angeschlagen und verletzt" werden. Eine Studie aus Nordamerika bestätigt, dass ganze 40 Prozent der gefangenen Fische infolge von Catch and Release sterben.

Neben der PETA setzen sich auch viele andere Organisationen für das Ende des Fischfangs ein. So beispielsweise die 2017 gegründete Weltkampagne "End of Fishing" (WEF). Zahlreiche Vereine weltweit setzen den Welttag für das Ende der Fischerei ein, um auf das Wasserleben aufmerksam zu machen und andere Tierschutzvereine sowie die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Darüber hinaus macht unter anderem das Fish Forward Projekt, ein EU-kofinanziertes Projekt aus 17 Ländern weltweit, auf das Problem der Überfischung aufmerksam. Betont wird unter anderem, dass 2012 weltweit knapp 80 Millionen Tonnen Meeresfisch gefangen wurden. Diese Menge bleibe seit etlichen Jahren gleich, obwohl der Aufwand gestiegen sei. Die Folge aus der Überfischung sei unter anderem, dass die Fischpopulation zwischen 1970 und 2010 weltweit um 50 Prozent zurückgingen. Welche Forderungen zukünftig durchgesetzt werden, ist noch nicht vorauszusagen.

Fazit

Während für mehrere Millionen Menschen das Angeln in Deutschland ein Hobby ist, gibt es auch Menschen und Vereine, die sich gegen diese Freizeitaktivität positionieren. Dazu gehört unter anderem die Tierschutzorganisation PETA, welche fordert, dass das Angeln verboten werden sollte. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass auch Fische erwiesenermaßen Schmerzen empfinden. Ob sich zukünftig in Deutschland ein solches Verbot durchsetzen wird, kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.