Zitronensäure ist eine organische Carbonsäure, die nicht mit dem Saft von Zitronen verwechselt werden sollte. Heute wird sie tonnenweise industriell hergestellt und ist erhältlich als Pulver oder als Lösung.

Besonders hilfreich ist Zitronensäure bei Kalkflecken im Bad oder in der Küche - aber sie kann noch viel mehr. Gegenüber Essig hat Zitronensäure den Vorteil, dass sie nicht so abstoßend riecht. Die Zitronensäure kommt nicht nur in Zitronen vor, sondern auch in anderen Zitrusfrüchten wie Orangen oder Grapefruit. Man findet sie sogar in anderen Früchten wie Äpfeln, Birnen, aber auch in Beeren und sogar in Wein oder der Milch.

Zitronensäure im Haushalt: Ein günstiges Multitalent

Besonders hartnäckigen Verkalkungen geht es mit Zitronensäure ganz gehörig an den Kragen. Egal, ob Wasserkocher, Kaffeemaschine, Waschmaschine oder Duschkopf: Mit dem günstigen Multitalent bekommst du alles wieder sauber und hässliche weiße Kalkränder gehören der Vergangenheit an. Aber sie kann noch viel mehr.

In diesen Bereichen im Haushalt solltest du auf Zitronensäure zurückgreifen:

Mittel gegen Verkalkungen: Zitronensäurepulver im lauwarmen Wasser aufgelöst und schon hast du einen besonders starken Entkalker. Solltest du ein Gerät entkalken wollen, dann fülle es einmal einfach mit dem Säure-Wasser anstatt dem normalen Wasser und lasse es laufen. Je nach Stärke deiner Mischung entkalkt die Zitronensäure sehr schnell. Bei Wasserkocher oder Kaffeemaschine solltest du im Anschluss noch einmal normales Wasser einfüllen und einmal durchlaufen lassen.

Zitronensäure als Fleckenentferner: Um Flecken aus Kleidungsstücken herauszubekommen musst du ebenfalls einfach nur ein bisschen Pulver in warmem Wasser auflösen und die Mischung dann auf den Fleck geben und einwirken lassen. Ein schöner Nebeneffekt: Weiße Kleidung wird wieder strahlend schön.

Ersatz für Weichspüler: Zitronensäure macht das Wasser weich. Deswegen kannst du Zitronensäure auch zum Waschgang mit dazugeben. Das hilft nicht nur, die Maschine zu entkalken, Flecken aus der Kleidung zu lösen, sondern ersetzt auch deinen Weichspüler - und das ist auch noch gut für die Umwelt.

Mikrowelle und Ofen sauber kriegen: Lästige Verschmutzungen in der Mikrowelle oder im Ofen sind oft schwer zu entfernen. Mit Zitronensäure ist das aber wesentlich einfacher. Einfach Pulver mit Wasser mischen und in einer Schale in Mikrowelle oder Ofen stellen und anschalten. Nach zwei bis drei Minuten kannst du Schmutz mühelos entfernen, denn der Dampf löst ihn ab.

Urinstein entfernen mit Zitronensäure: Ebenso wie Essig eignet sich Zitronensäure ideal zum Entkalken. Um vom Effekt der Zitronensäure zu profitieren, gibst du am Abend drei bis vier Esslöffel reiner Zitronensäure in das Toilettenbecken. Nach dem Einwirken über Nacht kannst du die Toilette am Morgen wie gewohnt putzen. Es gibt auch noch andere Hausmittel, die du hier anwenden kannst.

Allzweckreiniger: Zitronensäure mit ein bisschen Essig mischen - und schon hast du den idealen Allzweckreiniger und das auch noch super günstig. Alternativ kannst du anstatt Zitronensäurepulver auch einfach die Schalen von Zitronen verwenden.

Zitronensäure im Getränk: Erfrischend im Sommer

Neben praktischen Anwendungen im Haushalt, kannst du Zitronensäure auch als Getränkezusatz verwenden. Vor allem im Sommer ist das eine besonders erfrischende Idee. Einfach einen Löffek Zitronensäure in einem Liter Wasser aufkochen, ein bisschen Zitronengras dazu und mit Limettensaft abschmecken. Am Ende noch je nach Geschmack Zucker dazugeben - und fertig ist das Sommer-Getränk.

