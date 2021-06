Man könnte Cola auch als die "Super-Limonade" bezeichnen. Denn mit dem was Cola alles kann, rechnet man beim Kauf definitiv nicht. Von der Unkrautbekämpfung bis zum Kalklöser - mit einer Flasche Cola bekommt man tatsächlich mehr für sein Geld.

Angefangen in der Küche kann Cola Ihren Abfluss reinigen. Besser gesagt, löst das Erfrischungsgetränk mögliche Verstopfungen in den Rohren. Die enthaltene Phosphorsäure wirkt leicht ätzend und kann somit auch leichte Ablagerungen in Rohren beseitigen.

Enteiser, Kloreiniger, Kalklöser - Cola ist der Allrounder

Weiter geht es mit Pfannen und Töpfen: Sind diese eingebrannt, ist Cola auch hier die Lösung für das Problem. T-Online.de empfiehlt dazu einfach ein paar Zentimeter Cola in das Geschirr zu gießen. Anschließend sollten Sie das Gebräu etwa eine halbe Stunde leicht köcheln lassen. Danach einfach ausspülen und gegebenenfalls noch einmal in die Spülmaschine geben,

Wenn Sie Cola mit einem Päckchen Backpulver mischen eignet sich die Limonade übrigens auch als Kloreiniger. Urinstein und Kalk sind vor dieser Mischung nicht sicher: Einfach das Gemisch in die Toilettenschüssel kippen und anschließend einwirken lassen. Eventuell sogar über Nacht. Danach sollten sich sämtliche unangenehmen Rückstände ohne Problem entfernen lassen.

Mit Cola können Sie auch verrostete Eisengegenstände ohne große Anstrengung wieder glänzen lassen. Legen Sie verrostete Gegenstände einfach in eine Schüssel mit Cola oder beträufeln Sie Flächen mit der Limonade. Nach einiger Zeit können Sie den Rost einfach mit einem Schwamm oder einer Bürste entfernen.

Cola ist umweltschonender als gebräuchliche Mittel

Natürlich stellt auch Kalk für die Cola kein Problem dar: Einfach mal den Wasserkocher entkalken? Das geht - Den Softdrink einfach in den Kocher gießen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen sollten sich alle Kalkablagerungen gelöst haben,

Fensterscheiben Putzen - ebenfalls eine Aufgabe die für die Cola keine Herausforderung darstellt. Smarticular.net empfiehlt dazu einfach die Fenster mit der Cola zu putzen und hinterher gründlich mit Wasser nachzuspülen damit die Zuckerreste nicht kleben bleiben. Apropos Glas - Nicht nur Fensterscheiben profitieren von der Koffein-Limonade. Auch Autoscheiben bekommen Sie damit wieder zum Glänzen. Und im Winter können Sie die Cola sogar verwenden, um die Scheiben zu enteisen.

Ein Tipp für alle Eltern: Wenn die Tochter Kaugummi in den Haaren hat, ist auch das für die Cola die beste Chance zu zeigen, was sie kann. Schere weg legen und die Haare einfach mit dem Kaugummi in einer Schüssel Cola einwirken lassen. Auch dieser wird nachgeben und sich aus den Haaren entfernen lassen.

Cola einfach nur trinken war gestern

Es ist beinahe beängstigend was Cola so alles kann. Abflussreiniger und Erfrischungsgetränk in einem? Offensichtlich geht das - und dabei ist der Einsatz des Softgetränk meist zusätzlich auch noch schonender als herkömmliche Mittel. Aber damit noch nicht genug: Auch als Unkrautvernichter kann der Softdrink eingesetzt werden. Alles darüber erfahren Sie hier.