Oma's Mythos: Alkohol trinken wärmt von Innen

warmes Gefühl nach dem Trinken von Alkohol

nach dem Trinken von Alkohol schlechte Durchblutung

Alkohol erweitert Blutgefäße

erhöht Alkohol die Körpertemperatur tatsächlich?

Allzu bald ist es wieder soweit: Die Weihnachtsmärkte öffnen in gerade einmal zwei Monaten ihre Pforten und um sich als Besucher in der klirrenden Kälte aufzuwärmen, gibt es nichts besseres, als einen heißen Glühwein oder Punsch zu trinken. Um den wärmenden Effekt noch zu erhöhnen, bestellt man das alkoholische Heißgetränk auch gerne mal mit Schuß. Zudem hält sich auch das Gerücht, dass Schnaps sogar Erfrierungen vorbeugen kann. Aber stimmen denn die Mythen über Alkohol und das er warm machen soll? Wir haben für die Antwort zu diesem Thema recherchiert. Den wahren Kern über einen weiteren Volksmythos haben wir auch in unserem Artikel über die Auswirkung von Schnaps auf die Verdauung für dich parat.

Für die Wahrheit ins Glas geschaut: Stimmt Omas Mythos?

Das wärmende Gefühl, dass sich zuügig nach dem Genuss von Alkohol einstellt, kommt von den erweiterten Blutgefäßen, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Die durch den Alkohol erweiterten Blutgefäße sorgen kurzfristig für das wärmende Gefühl im Körper. Über die Hautoberfläche verliert der Körper die empfundene Wärme der unter der Haut liegenden, erweiterten Adern jedoch rasch wieder.

Folgedessen zieht sich der Körper die Wärme aus dem Blut der inneren Organen in die äußeren Adern. Die inneren Organe werden aufgrund von diesem Effekt schlechter durchblutet und die Körpertemperatur sinkt infolgedessen zügig ab. Tatsächlich frieren wir also, doch unser Gehirn erhält fälschlicherweise die Botschaft, dass uns warm ist. Das kann, gerade bei kalten Temperaturen, richtig gefährlich werden. Indem die tatsächlichen Temperaturen aufgrund des Alkoholkonsums nicht richtig wahrgenommen und unterschätzt werden, kann man sogar erfrieren.

Warme, alkoholische Getränke machen außerdem schneller betrunken, weil der Alkohol schneller vom Körper aufgenommen werden kann. Die bessere Alternative zu den alkoholischen Heißgetränken wären beispielsweise wärmende Tees. Diese sind im Gegensatz zum Alkohol, nicht gesundheitsschädlich. Mehr Informationen zu diesem Thema findest du bei der Initiative Kenn-dein-limit. Empfehlung: Im Ratgeber Kontrolliertes Trinken - So reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum* kannst du mehr über dein Trinkverhalten lernen.