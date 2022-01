Wie funktioniert die Sendungsverfolgung für Briefe?

für Briefe? Ist die Sendungsverfolgung kostenpflichtig ?

? Was sehe ich in der App ?

? Kann ich auch den Inhalt von Briefen abrufen?

Postzusteller kommen oft zu unterschiedlichen Zeiten. Bis die Briefe im Briefkasten landen, kann es schonmal später Nachmittag werden. Wenn du neugierig bist, was dich erwartet, wenn du nach nach der Arbeit nachhause kommst, kannst du das künftig vorab in der App der Deutschen Post sehen. Auf den Inhalt des Briefes darfst du aber weiterhin gespannt sein - außer du hast eine bestimmte E-Mail-Adresse.

Sendungsverfolgung: Wie funktioniert die neue App-Funktion?

"Morgens schon wissen, was später im Briefkasten liegt": Das verspricht der Konzern. In der Post & DHL App - kostenlos erhältlich für iOS und Android - kannst du künftig eine entsprechende Funktion aktivieren. Auf dem Smartphone werden dir dann die Briefumschläge der Briefe, die gerade zu dir unterwegs sind, angezeigt.

Die Fotos der Briefe entstehen laut Deutscher Post automatisiert unter Einhaltung der deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards in den Sortierzentren. Der Service der Briefankündigung ist kostenfrei. Wer die App jetzt runterlädt und installiert, bekommt schon die neue Version. An alle Bestandsnutzer wird die Aktualisierung "in den nächsten Tagen ausgerollt", teilte die Deutsche Post am 18. Januar mit - also einfach in der App schauen, ob die Funktion schon zur Verfügung steht.

Nachdem du die Briefankündigung aktiviert hast, erhältst du in den darauffolgenden Tagen ein physisches Bestätigungsschreiben der Deutschen Post an die hinterlegte Adresse, um die Anschrift zu validieren. Lediglich Kunden, die bereits in den zurückliegenden sechs Monaten ihre Adresse in der Post & DHL App verifiziert haben, erhalten dieses Schreiben nicht mehr.

Sendungsverfolgung für Briefe: Zusatzfeatures für bestimmte Kunden

Ganz neu ist die Funktion, die jetzt jeder nutzen kann, nicht. Bisher gab es den Service der Briefankündigung bereits für Kunden mit einer Web.de oder Gmx-Mailadresse. Die Deutsche Post hatte mit den Mail-Anbietern im vergangenen Sommer eine Kooperation vereinbart. Seither nutzen mehr als eine Million Kunden den Service.

Die User der beiden Kooperationspartner können weiterhin die exklusiven Zusatzfeatures, wie beispielsweise die Archivierung, nutzen. Daneben gibt es ausschließlich für diese Kunden den kostenlosen Service "Digitale Kopie". Dabei erhalten registrierte Nutzer der Briefankündigung auf Wunsch vor Zustellung eines Briefes eine E-Mail, die neben dem Foto des Briefumschlags auch ein PDF-Dokument mit dem Briefinhalt enthält.

Welche unglaubliche Menge an Paketen DHL vor Weihnachten auslieferte, erfährst du hier.