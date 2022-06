Heiße Temperaturen - und dann ein kühles Bad in der Natur: Was verlockend klingt, birgt Gefahren. Davor warnt jetzt die Universität der Bundeswehr in München. Denn "damit das Baden auch ungetrübt bleibt, sind einige Punkte zu beachten". Mit einer Pressemitteilung will die Universität sensibilisieren und tragische Bade-Unfälle verhindern. 13 Tipps der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sollen zusätzlich helfen.

Als Abkühlung nach einer Wanderung oder ein Tag Entspannung am See: Immer Sommer wird an den deutschen Gewässern wieder viel los sein. Doch nicht alle Seen haben auch eine Badeaufsicht, die Gefahren rechtzeitig erkennen kann. An Flüssen und Bächen fehlt die komplett.

Bundeswehr warnt vor zu wenig Vorsicht - "können einem schnell die Beine wegziehen"

Doch gerade im Gebirge können "die kristall-grünen Strömungen über Stock und Stein können einem schnell die Beine wegziehen." Daher sei Vorsicht geboten, heißt es im Informationsschreibern der Bundeswehr-Universität. Gerade für kleine Kinder können diese Strömungen problematisch sein, heißt es weiter. Auch, wenn es nur "Knöchel-flaches" Wasser sei.

Generell sollte Schwimmen "mit Augenmaß erfolgen". Breite und tiefe Flüsse fließen meist mit vermeintlich "gemächlicher Geschwindigkeit", können aber "lokal schwierige Stömungsverhältnisse" besitzen. Das Problem: Vor allem zur Gewässermitte hin kann die Strömungsgeschwindigkeit unerwartet hoch sein - und der Rückweg zum Ufer erschöpfend lang.

Von einem "absoluten Tabu" spricht die Bundeswehr indes bei "jeglichen Objekten der Schifffahrt". Darauf solle man vor allem "auf den Bundeswasserstraßen" achten und "wasserbauliche Anlagen wie Wehre, Stauanlagen oder Kraftwerke" in keinem Fall betreten.

Empfehlung: Hier solltet ihr an heißen Tagen baden

Für die heißen Tage empfiehlt die Bundeswehr sowieso offizielle Badestellen. Denn Kommunen hätten nicht zuletzt "bewusst" bestimmte Badeplätze ausgeschrieben, "um das Erfrischen zu fördern aber auch abzusichern." Wir täten also gut daran, "das Schwimmen und Baden verantwortungsbewusst zu genießen."

Damit das auch wahrscheinlicher wird, hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Seligenstadt 13 Tipps für sicheres Schwimmen veröffentlicht. "In jedem Jahr kommen etwa 350 Menschen in Binnengewässern ums Leben." Das Risiko, dort zu ertrinken, sei um ein Vielfaches höher, "als an von Rettungsschwimmern bewachten Badestellen." Laut DLRG sind "etwa 80% aller tödlichen Badeunfälle vermeidbar."

Freilich: Eine Garantie sind die veröffentlichen Punkte nicht. Sie senken allerdings das Risiko eines Badeunfalls massiv:

DLRG: 13 Tipps für sicheres Schwimmen

Nur an bewachten Badestellen schwimmen gehen und die Warnhinweise beachten Eltern sollten kleine Kinder am und im Wasser nie aus den Augen lassen und immer in Griffweite bleiben Nie alleine oder unbeaufsichtigt schwimmen Die eigene Leistungsfähigkeit kritisch einschätzen; nicht übermütig werden Unbekannte Gewässer bergen Gefahren. Erkundigen Sie sich vor dem Bad bei einheimischen Fachleuten über besondere Gefahren und die örtlichen Notrufmöglichkeiten Im Frühsommer sind die Gewässer in der Regel noch kalt. Dies gilt insbesondere für tiefe Gewässer wie Baggerseen. Das Bad kann zu Unterkühlung und Krämpfen führen und lebensgefährlich werden Nie in unbekannte Gewässer springen. Nur an ausgewiesenen Sprungbereichen ins Wasser springen. Kopfsprünge im Ufer- und Flachwasserbereich können lebensgefährlich sein oder schwerste, dauerhafte Schäden nach sich ziehen Luftmatratzen, Schlauchboote und Gummitiere sind gefährliches Spielzeug und können leicht abgetrieben werden Verlassen Sie bei Gewitter das Wasser sofort. Es besteht Lebensgefahr Besondere Vorsicht ist in offenen Gewässern, im Meer und Flüssen geboten Das Bad in Flüssen ist besonders gefährlich. Strömungen, Brückenpfeiler, Sogwirkungen, Unterwasserhindernisse, und Fahrrinnen mit Freizeit- und Berufsschifffahrt bilden unkalkulierbare Risiken Achtung beim Badeurlaub an europäischen Meeren: Gezeiten und nicht erkennbare Strömungen und Unterströmungen sowie starke ablandige Winde können auch gute Schwimmer in Lebensgefahr bringen Trinken Sie vor dem Baden keinen Alkohol und vermeiden Sie ein Bad unmittelbar nach dem Essen