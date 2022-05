Warum die Papierherstellung problematisch ist

Etwa jeder fünfte Baum, der auf der Welt gefällt wird, wird zu Papier verarbeitet. Das zerstört natürliche Wälder, vor allem den Regenwald, und nimmt Tieren und Menschen ihren Lebensraum. Zeitungen, Schulhefte, Bücher oder Toilettenpapier – Papier ist aus dem Alltag nicht wegzudenken, also was tun? Hier sind 10 einfache Tipps, wie auch du dazu beitragen kannst, Papier einzusparen.

Warum ist die Papierherstellung problematisch?

Das Holz, das hier zur Papierherstellung verwendet wird, kommt zu großen Teilen aus Skandinavien und Südamerika. Weniger als ein Fünftel davon stammt aus heimischen Wäldern. In Deutschland verbrauchen die Menschen jedes Jahr im Schnitt 227 Kilogramm Papier pro Kopf. Solche Massen führen nicht nur dazu, dass komplette Wälder abgeholzt werden und Menschen und Tiere ihre Lebensräume verlieren, sondern sie verbrauchen auch Energie und Wasser.

Um bei Notizzetteln, Schulheften oder Collegeblöcken kein schlechtes Gewissen zu bekommen, kannst du im ersten Schritt auf Recyclingpapier setzen. Papier kann bis zu siebenmal recycelt werden, bevor es zu brüchig wird. Bei deinem Einkauf solltest du hier auf die Kennzeichnung "Blauer Engel" achten. Dieser kennzeichnet umweltfreundliche und vergleichbare Alternativen zu konventionellen Produkten.

Außerdem von Vorteil: Mit Recyclingpapier tust du nicht nur was für die Umwelt, sondern auch für dein Portemonnaie. In der Regel ist recyceltes Papier günstiger als Frischfaserpapier. Die Umwelt schonst du zwar auch mit guten Alternativen. Trotzdem ist es am besten, wenn du möglichst viel Wert darauf legst, Papier einzusparen.

Papier sparen im Alltag: 10 Tipps

Dafür braucht es keine große Anstrengung. Mit diesen 10 alltagstauglichen Tipps wird Papiersparen zum Kinderspiel:

Papierreste nutzen: Braucht wirklich jede Notiz einen eigenen Zettel? Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, Einkaufszettel und To-do-Listen digital zu vermerken. Geht es allerdings mal nicht ohne Zettel, solltest du halb beschriebene Blätter nicht direkt wegwerfen. Schneide sie lieber durch oder verwende noch einmal die Rückseite. So hast du auch direkt einen Zettel für die nächste Notiz zur Hand.

Braucht wirklich jede Notiz einen eigenen Zettel? Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, Einkaufszettel und To-do-Listen digital zu vermerken. Geht es allerdings mal nicht ohne Zettel, solltest du halb beschriebene Blätter nicht direkt wegwerfen. Schneide sie lieber durch oder verwende noch einmal die Rückseite. So hast du auch direkt einen Zettel für die nächste Notiz zur Hand. Drucken: Auch beim Drucken kannst du dich fragen, ob du das Dokument wirklich drucken musst. Wenn ja, muss es auch hier nicht immer nagelneues Papier sein. Hast du vielleicht ein bereits benutztes Blatt, bei dem du die Rückseite bedrucken kannst? Falls das in einigen Fällen nicht geht, wie zum Beispiel bei wichtigen Dokumenten für die Arbeit, hilft hier wieder das Recyclingpapier.

Auch beim Drucken kannst du dich fragen, ob du das Dokument wirklich drucken musst. Wenn ja, muss es auch hier nicht immer nagelneues Papier sein. Hast du vielleicht ein bereits benutztes Blatt, bei dem du die Rückseite bedrucken kannst? Falls das in einigen Fällen nicht geht, wie zum Beispiel bei wichtigen Dokumenten für die Arbeit, hilft hier wieder das Recyclingpapier. Papiertüten vermeiden: Dass Plastiktüten vermieden werden sollten, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch nur wenige wissen: Auch Papiertüten sind nicht unbedingt besser. Das liegt daran, dass nur wenige Tüten aus Altpapier bestehen und sie fast immer aus Frischfaserpapier hergestellt werden. Am besten achtest du also darauf, dass du immer einen eigenen Beutel aus Stoff dabei hast.

Dass Plastiktüten vermieden werden sollten, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch nur wenige wissen: Auch Papiertüten sind nicht unbedingt besser. Das liegt daran, dass nur wenige Tüten aus Altpapier bestehen und sie fast immer aus Frischfaserpapier hergestellt werden. Am besten achtest du also darauf, dass du immer einen eigenen Beutel aus Stoff dabei hast. Stoff statt Papier: Du kannst Papier sparen, indem du statt Taschentüchern, Stofftaschentücher verwendest und statt Küchenrolle öfter mal zum Lappen greifst. Beides lässt sich waschen und wiederverwenden.

Du kannst Papier sparen, indem du statt Taschentüchern, Stofftaschentücher verwendest und statt Küchenrolle öfter mal zum Lappen greifst. Beides lässt sich waschen und wiederverwenden. "Keine Werbung": Du hast bestimmt auch oft unerwünschte Broschüren, Kataloge und Zeitschriften im Briefkasten. Statt sie kommentarlos wegzuwerfen, kannst du sie telefonisch oder mit einem brieflichen Schreiben abbestellen. Es hilft außerdem, einen Hinweis mit "Keine Werbung" an den Briefkasten zu kleben. So vermeidest du die unerwünschte Post.

Du hast bestimmt auch oft unerwünschte Broschüren, Kataloge und Zeitschriften im Briefkasten. Statt sie kommentarlos wegzuwerfen, kannst du sie telefonisch oder mit einem brieflichen Schreiben abbestellen. Es hilft außerdem, einen Hinweis mit "Keine Werbung" an den Briefkasten zu kleben. So vermeidest du die unerwünschte Post. Mülltrennung: Benutztes Papier ist ein wertvoller Rohstoff und gehört deshalb getrennt entsorgt. Ins Altpapier gehören zum Beispiel nicht: Getränkekartons, Kassenzettel und Pizzakartons.

Benutztes Papier ist ein wertvoller Rohstoff und gehört deshalb getrennt entsorgt. Ins Altpapier gehören zum Beispiel nicht: Getränkekartons, Kassenzettel und Pizzakartons. Papier sparen im Büro: Auch im Büro lassen sich Unmengen an Papier sparen. Wenn du Formulare einscannst oder digitale Dokumente auf einem externen Speicherplatz ablegst und regelmäßige Backups machst, musst du diese nicht ausdrucken und in Ordnern abheften.

Auch im Büro lassen sich Unmengen an Papier sparen. Wenn du Formulare einscannst oder digitale Dokumente auf einem externen Speicherplatz ablegst und regelmäßige Backups machst, musst du diese nicht ausdrucken und in Ordnern abheften. Zeitungspapier wiederverwenden: Nachdem die Zeitung morgens ausgelesen wurde, musst du sie nicht gleich wegschmeißen. Immer mehr Menschen verwenden diese als Alternative zum Geschenkpapier. Das sieht schön aus und ist zudem nachhaltig. Außerdem kann Zeitung als Schutz dienen, um Zerbrechliches einzupacken.

Nachdem die Zeitung morgens ausgelesen wurde, musst du sie nicht gleich wegschmeißen. Immer mehr Menschen verwenden diese als Alternative zum Geschenkpapier. Das sieht schön aus und ist zudem nachhaltig. Außerdem kann Zeitung als Schutz dienen, um Zerbrechliches einzupacken. Geschenkpapier reduzieren: Neben dem Zeitungspapier, kannst du auch Alternativen nutzen, um die Geschenke für deine Liebsten liebevoll zu verpacken. Verpacke sie beispielsweise in Tüchern oder Stoffbeuteln.

Neben dem Zeitungspapier, kannst du auch Alternativen nutzen, um die Geschenke für deine Liebsten liebevoll zu verpacken. Verpacke sie beispielsweise in Tüchern oder Stoffbeuteln. Bestellungen im Internet vermeiden: Bestelle möglichst wenig im Internet. Kartons und Verpackungen bestehen aus Wellpappe, die sich nicht recyceln lässt. Unterstütze daher lieber den lokalen Handel in deiner Umgebung und spare gleichzeitig Papier.

Es hilft bereits, sich bewusst zu machen, wie wertvoll Papier ist und dass es nicht viel Anstrengung braucht, Alltagsroutinen zu durchbrechen. Mit diesen kleinen Dingen kannst du die Umwelt bereits sehr entlasten. Lesetipp: Gehören Pizzakarton und Taschentücher ins Altpapier? Das darf in der Papiertonne entsorgt werden.