Allerheiligen 2019: Wer hat frei, wer muss arbeiten?

So wird Allerheiligen auch als das Fest "aller der in Christus vollendeten" bezeichnet und wurde zunächst am ersten Sonntag nach Pfingsten abgehalten. Papst Gregor IV verlegte den Feiertag erst im 8. Jahrhundert auf den 1. November.

Allerheiligen ist ein "Stiller Feiertag"

Allerheiligen gehört zu den sogenannten stillen Feiertagen. Das bedeutet, dass es an diesem Tag nicht möglich ist, zu lauter Musik zu tanzen. Es gilt ein Tanzverbot von 2 bis 24 Uhr. Der Grund dafür ist, dass solche Unterhaltungsveranstaltungen - wie eben das Tanzen - nicht mit dem Ernst des jeweiligen stillen Feiertages vereinbar sind. Deshalb sind von dieser Regelung vor allem Diskotheken, Clubs oder auch Gaststätten betroffen.