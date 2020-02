Alkohol macht schöner: Studie mit überraschendem Ergebnis

Viele Menschen haben schon einmal von dem Phänomen des "Schöntrinkens" gehört : Eine Studie zeigt nun, dass tatsächlich etwas dran sein könnte. Die Studie wurde von der "Edge Hill University" aus England durchgeführt und belegt den sogenannten "Beer-Goggles Effekt" (Bierbrille). Dieser besagt, dass unter Alkoholeinfluss selbst ein unattraktiver Mensch anschließend attraktiver wirkt.

Dazu wurde ein Experiment durchgeführt. Es wurden über 120 Probanden in umliegenden Bars und Pubs befragt. Die Testpersonen kamen in unterschiedliche Gruppen. Es wurde unterteilt in eine nüchterne und trinkende Gruppe. Nach dem Alkoholkonsum sollten alle Teilnehmer am Computer Aufgaben lösen. Dabei wurden Ihnen Fotos von symmetrischen Gesichtern (die meist als schöner empfunden werden) und von weniger schönen Gesichtern eingeblendet.

Es braucht nicht viel Alkohol bis der Effekt wirkt

Die Aufgabe bestand darin, den Test durchzuführen, ohne sich von den Gesichtern ablenken zu lassen. Wie die Forscher im Fachjornual "Psychology of Addictive Behaviors" erklären, lenkten sowohl attraktive Gesichter sowohl die nüchterne als auch die trinkende Gruppe ab. Die unattraktiven Gesichtern hingegen lenkten nur die beschwipsten Teilnehmer ab - dies aber gleichermaßen wie die attraktiven.

Die Testpersonen mussten dabei nicht einmal stark betrunken sein, sagt Professor Derek Heim. "Es ist bemerkenswert, dass in unserer Studie die Teilnehmer nur leicht beschwipst waren. Das legt nahe, dass es nicht sehr viel Alkohol braucht, bis die Leute ihre 'Beer-Goggles' anziehen." Laut einer anderen Studie aus Amerika stehen Männer nach 10 Bier auch auf Männer.