Aldi, Rewe, H&M und Nutella: Das bedeuten die Abkürzungen der Firmen

Abkürzungen und Wortzusammensetzungen dominieren die Welt der großen Marken und Firmen in sämtlichen Wirtschaftsbereichen. Die ausgeschriebene Form ist dabei oft naheliegender, teils jedoch auch komplizierter, als gedacht.

Oft ist eine Marke nach ihrem Gründer benannt und das in unterschiedlichen Formen: Teils mit einem oder mehreren Buchstaben, teilweise ins Lateinische übersetzt oder einfach in ausgeschriebener Form.

Wortzusammensetzungen als Erfolgsrezept bei Lebensmitteln

Das Erfolgsrezept für Markennamen von Lebensmitteln sind oft Wortzusammensetzungen. So bezeichnet Hanuta ausgeschrieben eine Haselnusstafel und eine klassische Tafel Schokolade von Milka besteht aus den Zutaten Milch und Kakao - auch namentlich.

Auch Nutella verwendet ein ähnliches Prinzip. "Nut", also Nuss ist die erste Silbe und "Ella" ist die italienische weibliche Verniedlichungsform. Kombiniert ergibt das : "kleine Nüssin". Bei dieser Betrachtungsweise ist nebenbei auch die Frage nach dem richtigem Artikel eindeutig: die Nutella - die kleine Nüssin.

Doch nicht nur Schokolade, sondern auch Gummibärchen haben ihre Geschichten. Hans Riegel aus Bonn ist für den Namen Haribo verantwortlich. Beim Konkurrenten Nimm2 ist Weingummi enthalten, was nach Meinung der Hersteller zu traurig klingt. Daher entschieden sie sich für "Lachgummi".

Geschäftsmodell abkürzen

Um die aufgezählten und weitere Lebensmittel einzukaufen, geht man klassischerweise zum Supermarkt oder Discounter. Zum Beispiel in den Albrecht-Discount, besser bekannt als Aldi, gegründet von den Brüdern Albrecht. 1898 entstand die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, die E.d.K. - die viele heute als Edeka kennen. Ähnlich lang ist die versteckte Bedeutung hinter Rewe: Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften.

Zum Video "Welcher Supermarkt ist der günstigste? Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe im Test"

Auch Klamottengeschäfte benötigen oft nur wenige Buchstaben, wie bei Kik, C&A oder H&M. Bei letzterem steht das "H" für "Hennes", was grob übersetzt "für sie" bedeutet. Dementsprechend war das erste Geschäft, welches in den 1940er Jahren vom Schweden Erling Persson gegründet wurde, ein Damenbekleidungsgeschäft. Einige Jahre später kaufte Persson dann das auf Herrenmode spezialisierte Modelabel "Mauritz Widforss". Die Zusammenführung der Labels ging mit der Zusammenführung der Namen einher - "Hennes & Mauritz" - H&M.

Die Geschichte hinter dem Namen "C&A" ist noch älter und geht bis ins 19.Jahrhundert zurück. Konkreter gesagt auf einen Tag im August 1841, als die Brüder Clemens und August Brenninkmeijer ein Leinen- und Baumwollunternehmen gründeten - C&A Brenninkmeijer.

Wofür stehen C&A, H&M und Kik?

Ein wenig unspektakulärer, dafür aber umso einfacher und überraschender ist die Bedeutung hinter Kik. Die Abkürzung steht für: Kunde ist König.