Monatlich ändern sich Dinge in Deutschland: Auch der Juni 2020 bringt wieder einige Regel- und Gesetzesänderungen mit sich.

inFranken.de hat die wichtigsten für sie im Überblick zusammengefasst.

Juni-Änderungen: Sommerurlaub trotz Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie beschäftigt uns seit einiger Zeit. Das wird sie im kommenden Monat sicherlich auch noch tun. Die Reisewarnung des "Auswärtigen Amtes" gilt noch bis zum 14. Juni 2020. Die Frage was wohl danach folgen wird, stellen sich derzeit viele. Bundesaußenminister Heiko Maas tagte dazu am 18. Mai 2020 mit zehn seiner Amtskollegen in einer Videokonferenz: Dabei ging es um Kriterien, unter denen ein Sommerurlaub stattfinden kann.

Reisen in europäische Nachbarländer sollen demnach voraussichtlich ab dem 15. Juni 2020 wieder möglich sein. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Infektionszahlen unter Kontrolle bleiben und unterschiedliche Konzepte und Vorgehen beim zukünftigen Tourismus erarbeitet werden.

Besonders wichtig wäre dabei ein Mechanismus, falls die Zahlen in den Urlaubsländern wieder steigen. Dies solle den Menschen ermöglichen, selbst entscheiden zu können, ob sie dieses Jahr den Urlaub im Ausland verbringen möchten.

Juni 2020: Verlängerte Kontaktbeschränkungen

Nachdem die bundesweiten Kontaktbeschränkungen ursprünglich bis nur bis zum 5. Juni geplant waren, wurden diese nun bis zum 5. Juli verlängert. Dabei sollen allerdings auch weitere Lockerungen möglich sein. Im privaten Rahmen könnten Treffen von bis zu 20 Personen wieder gestattet werden.