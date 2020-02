Änderungen im Februar: WhatsApp, Bahncard und Brexit - das ändert sich

Bahncards werden günstiger

Ab dem 1. Februar 2020 werden die Bahncard 25 und die Bahncard 50 um jeweils 10 Prozent günstiger. Das liegt an der Steuerersparnis der Bahn, die seit diesem Datum gilt. Diesen Gewinn, so hat es die Unternehmensführung angekündigt, wolle man "direkt an den Kunden weitergeben".

Erhöhter Datenschutz bei Krankenkassen

Ab dem 5. Februar 2020 steht eine Veränderung in Sachen Datenschutz der Krankenkassen auf dem Plan. Durch eine neue Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes sollen die Versicherten künftig besser geschützt werden. In Folge dessen sollen Informationen die Versicherte betreffen nicht mehr per Fax herausgegeben werden dürfen. Auch Informationen per E-Mail dürfen nur noch in Einzelfällen herausgegeben werden. Stattdessen sollen sowohl Ärzte als auch Versicherte sich auf dem Postweg oder mittels Telefon mit der Versicherung in Verbindung setzen. Auch persönlich könne man vorsprechen.

Serien-Highlights im Februar

Die verschiedenen Streaming-Anbieter um Disney+, Netflix, Amazon Prime* oder auch Sky haben auch im Februar wieder einige spannende Angebote. Besonders Spannend: Der Nachfolger der preisgekrönten Serie "Breaking Bad" (Better Call Saul) geht in diesem Monat in die nächste Staffel.

"Der Apotheker" 5. Februar (Netflix)

"Locke & Key" - 7. Februar (Netflix)

"Pastewka" - 7. Februar (Amazon)

"Love is Blind" - 13. Februar (Netflix)

"Narcos: Mexico" - 13. Februar (Netflix)

"Ray Donovan" - 14. Februar (Sky)

"Work in Progress" - 18. Februar (Sky)

"Hunters" - 21. Februar (Amazon)

"Better Call Saul" - 24. Februar (Netflix)

"Followers" - Februar (Netflix)

