Adventszeit: Adventskranz, Adventskalender und Adventssonntage - Das steckt dahinter

Weihnachtsmärkte, Plätzchen und eine ganz besondere Stimmung: Viele Menschen lieben die Adventszeit. Aber was steckt eigentlich hinter den Bräuchen und warum ist die Adventszeit nicht immer gleich lang? Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Informationen rund um den Advent.

Was bedeutet das Wort Advent?

Der Begriff Advent stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt so viel wie Ankunft. Das hat mit der Religion des Christentums zu tun. Christen feiern am 24. Dezember, also Heiligabend, und an den Weihnachtstagen danach die Geburt von Jesus Christus. Nach ihrem Glauben ist er der Sohn Gottes, der vor rund 2000 Jahren zu ihnen auf die Erde gekommen ist. Auf seine Ankunft bereiten sie sich im Advent vor. Einige glauben auch, dass Jesus noch einmal auf die Erde kommt.

Wann ist der erste Advent 2019?

Der erste Adventssonntag fällt 2019 auf den 1. Dezember.

Wie lange dauert die Adventszeit?

Die Adventszeit beginnt immer vier Sonntage vor dem ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember. Das Ende des Advent fällt hingegen immer auf den 24. Dezember. Dadurch kann die Adventszeit zwischen 22 und 28 Tagen lang sein. Der frühestmögliche Beginn ist demnach der 27. November, im spätesten Fall aber der dritte Dezember.