ADAC warnt im Winter: Warum Sie ihr Kind niemals in Winterjacke anschnallen sollten

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Im Auto ist es im Winter oftmals kalt und ungemütlich. Umso kälter es ist, desto länger braucht die Heizung im Wagen. Dicke Winterjacken helfen uns, uns warm zu halten. Für Kinder kann das tödlich enden. Davor warnt der ADAC.

Winter: Winterjacke behindert Anschnallgurt im Auto

Dem Automobilclub zufolge, verhindern dicke Winterjacken oft, dass der Anschnallgurt richtig sitzt und zu locker ist. Bei Erschütterungen im Auto, wie durch Unfälle, ist das Kind nicht ausreichend sicher.

Stattdessen kann es zu teils schweren Verletzungen kommen. Volker Sanders, Crashtest-Leiter des ADAC, warnt in einem Video beispielsweise vor Quetschungen, zum Beispiel wenn der Gurt in den Bauch einschneidet. Solch eine Quetschung kann im schlimmsten Fall innere Blutungen an Organen, wie der Milz oder dem Darm mit sich bringen, heißt es von Seiten des Automobilclubs.

"Langsamer" Auffahrunfall genügt: Gurt durch Winterjacke nicht sicher