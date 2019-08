Ab in den Koffer: Sonnencreme ist in Deutschland am günstigsten

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Seit kurzem sind wieder Sommerferien in Bayern und für viele Menschen geht es in den Urlaub. Doch bei Sommerwetter mit hohen Temperaturen und viel Sonnenschein ist Vorsicht geboten, selbst im Schatten. Wer sich nicht sorgfältig eincremt, holt sich schnell einen Sonnenbrand und schadet damit seiner Haut.

Sonnenschutzmittel besser vorher in Deutschland kaufen

Dabei lohnt es sich vor allem die Sonnencreme schon vorher in Deutschland auf Vorrat zu kaufen und dann im Koffer mit in den Urlaub zu nehmen. Denn Sonnencreme ist fast nirgends so günstig wie in Deutschland. Europaweit kann man Sonnencreme sogar am günstigsten in Deutschland kaufen: 3,61 Euro kosten 200 ml mit Lichtschutzfaktor 30. In den beliebten südeuropäischen Urlaubsländern wie Spanien und Italien zahlen Verbraucher rund vier mal so viel. Noch teurer ist Sonnencreme beispielsweise in Schweden. Durchschnittlich kostet Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 30 dort 17,43 €. Im weltweiten Vergleich ist der UV-Schutz einzig und allein in Vietnam mit 2,38 Euro pro 200 ml noch ein bisschen günstiger als in Deutschland. Damit belegen wir weltweit Platz 2.

Studie des Gutscheinportals Codes.de kommt zu den Ergebnissen

Zu diesen Erkenntnissen kommt eine Studie des Gutscheinportals Codes.de, in der der durchschnittliche Verkaufspreis von Sonnencreme in 15 Ländern Europas und 54 anderen Ländern der Welt untersucht wurde. Dabei wurden die 300 Strände mit den größten Besucherzahlen der Welt aus 69 verschiedenen Ländern ausgewählt und in Bezug auf den Verkaufspreis von Sonnenschutzmitteln verglichen. Die Basis bilden Daten, die von lokalen Tourismusverbänden und von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) herausgegeben wurden.

Für alle Strände wurde der Verkaufspreis von Sonnenschutzmitteln (200 ml, Lichtschutzfaktor 30) in der unmittelbaren Umgebung recherchiert. Für jedes Land wurde anschließend der Mittelwert aus allen recherchierten Verkaufspreisen für Sonnenschutzmittel errechnet.

