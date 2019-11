Nürnberger Christkindlesmarkt 2019: Die wichtigsten Infos zum Weihnachtsmarkt in Nürnberg

Am 29. November 2019 ist es wieder so weit: Wie jedes Jahr startet der Nürnberger Christkindlesmarkt am Freitag vor dem 1. Advent auf dem Nürnberger Hauptmarkt und wird auch 2019 wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern anlocken. Knapp dreieinhalb Wochen lang wird den Besuchern des Weihnachtmarktes ein umfangreiches Programm geboten. Mit rund zwei Millionen Besuchern und knapp 200 Buden und Ständen gilt der Christkindlesmarkt in Nürnberg als einer der größten Weihnachtsmärkte in Deutschland – und erfreut sich auch international großer Beliebtheit.

Wann ist Eröffnung des Christkindlesmarkts in Nürnberg?

Der Christkindlesmarkt beginnt traditionell mit einer Eröffnungszeremonie durch das Christkind. In diesem Jahr findet die Eröffnung am Freitag, 29. November, um 17.30 Uhr am Hauptmarkt statt.