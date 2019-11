An Gudn: 10 Restaurants in Nürnberg

1. Albrecht-Dürer-Stube

Ein traditionell fränkisches Restaurant erwartet den Besucher in dem über 450 Jahre alten

Fachwerkhaus mit Platz für bis zu 60 Personen. Der Familienbetrieb besteht bereits seit 60 Jahren

und bietet regionale fränkische Köstlichkeiten. Das Serviceteam spricht insgesamt fünf verschiedene Sprachen.

Adresse:

Albrecht-Dürer-Straße 6

90403 Nürnberg

Preise:

Vorspeisen und Desserts bereits ab 2,80 Euro. Traditionelle fränkische Hauptgerichte gibt es ab 6 Euro.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 18.00 – 24 Uhr

Freitag und Sonntag zusätzlich: 11.30 – 14.30 Uhr

Website:www.albrecht-duerer-stube.de/

2. Delphi

Feines griechisches Essen gibt es in diesem Restaurant in Nürnberg bereits seit 1979. Hier wird dem

Besucher mit der modernen, einladenden Atmosphäre und der vielfältigen Auswahl an traditionellen

griechischen Gerichten nahezu alles geboten. Abgerundet wird das Restaurant in Nürnberg durch

aufmerksamen Service, einer großen Auswahl an Wein und die verschiedensten Sitzmöglichkeiten, von elegant bis gemütlich.

Adresse:

Innere Laufer Gasse 22

90403 Nürnberg

Preise:

Vorspeisen gibt es schon ab 3,50 Euro. Klassische griechische Gerichte gibt es ab 10 Euro.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.00 – 23 Uhr

Website:www.delphi.portfoliobox.me/

3. Five Diner

Das klassische Restaurant in Nürnberg lockt mit einer entspannten und lockeren Atmosphäre sowie

einer riesigen Auswahl an unterschiedlichsten Speisen und Getränken. Von Frühstück und

Sandwiches bis hin zu Burgern und Wraps ist für jeden etwas dabei. Die leckeren Burger gibt es

auch vegetarisch. Wer nichts essen möchte, kann sich getrost bei einem heißen

Getränk, Cocktails oder einer hausgemachten Limonade zurücklehnen.

Adresse:

Obstmarkt 5

90403 Nürnberg

Preise:

Von etwa 5 Euro bis 10 Euro ist bei dem vielfältigem Angebot für jeden etwas dabei.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 8 – 1 Uhr

Freitag und Samstag: 8 – 2 Uhr

Website:www.fivediner.de/

4. Padelle d'Italia

Mitten in der Nürnberger Altstadt findet sich hier eine außergewöhnliche Auswahl an Wein und

italienischen Spezialitäten. In dem familiären und warmen Ambiente kann der Besucher einen

erstklassigen Service genießen. Das Restaurant in Nürnberg bietet traditionelle italienische

Kochkunst und eine täglich wechselnden Tageskarte.

Adresse:

Theatergasse 17

90402 Nürnberg

Preise:

Salate gibt es ab 4 Euro, Antipasti ab 4,50, Pasta ab 10,50 Euro und Pizza ab 5 Euro.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 11.30 – 14.30 Uhr & 17.30 – 23 Uhr

Freitag und Samstag: 11.30 – 23 Uhr

Website:www.padelleditalia.de/de/

5. Crazy Nate's West Coast Mexican

Wer authentisches, mexikanisches Essen zu einem guten Preis sucht, der macht mit diesem Restaurant in Nürnberg absolut nichts falsch. Frische und regionale Zutaten treffen hier auf eine lockere Atmosphäre. Auch Vegetarier, Veganer und Allergiker kommen in dem Restaurant in Nürnberg auf ihre Kosten. Jeden Dienstag ist außerdem Taco Tuesday. Alle Weine sind aus organischem Anbau und fairtrade.

Adresse:

Untere Zwingerstraße 9

90489 Nürnberg

Preise:

Gerichte sind schon für kleines Geld erhältlich. Jeden Dienstag diverse Tacos für 2 Euro.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag: 17.00 – 21.00 Uhr

Freitag und Samstag: 12.00 Uhr – 22.00 Uhr

Website:www.crazynates.de/

6. Hütt'n

Das original fränkische Wirtshaus bietet seinen Gästen Bier aus der fränkischen Schweiz und klassische fränkische Speisen. Auch regionale Spezialitäten und Besonderheiten erwarten den

Besucher auf der vielfältigen Saisonkarte. Regelmäßige Veranstaltungen wie Bier-, Wein- oder

Schnapsversuchungen und der traditionelle Hüttnabend komplettieren den einzigartigen Flair des Restaurants in Nürnberg.

Adresse:

Bergstraße 20

90403 Nürnberg

Preise:

Bratwürste gibt's bereits ab 6 Euro, Klassiker wie beispielsweise Braten ab 7,50 Euro. Brotzeit gibt's ab 5 Euro.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 11 – 0.30 Uhr

Sonntag: 11 – 22.30 Uhr

Website:www.huettn-nuernberg.de/home/

7. Bratwurst Röslein

Wer zu Besuch in Nürnberg ist, sollte unbedingt zum Brautwurst Röslein gehen. Das Bratwurst Röslein verbindet fränkische Tradition mit urgemütlicher Atmosphäre mitten im Herzen der Nürnberger Altstadt, direkt am weltberühmten Christkindlesmarkt. Wie der Name es schon verrät, ist die Spezialität des Restaurants die Nürnberg Bratwurst. Außerdem werden noch weitere fränkische Spezialitäten angeboten.

Adresse:

Rathausplatz 6

90402 Nürnberg

Preise:

Die berühmten Nürnberger Bratwürste gibt es in zahlreichen Varianten bereits ab 8 Euro. Weitere fränkische Spezialitäten ab etwa 12 Euro.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10.30 – 23.30 Uhr

Website:www.bratwurst-roeslein.de/de/

8. CoDung

Gesundes Essen mit frischen und hochwertigen Zutaten findet man in diesem Restaurant in

Nürnberg. Eine große Auswahl an exklusiven asiatischen Gerichten findet sich auf der Speisekarte und auf der monatlich wechselnden Mittagskarte. Leckeres Sushi in einer modernen, einladenden Atmosphäre lässt sich in dem Restaurant in Nürnberg genießen.

Adresse:

Färberstraße 43

90402 Nürnberg

Preise:

Verschiedene Sushi-Menüs gibt es von 7 bis 17 Euro. Weitere Hauptgerichte gibt es ab 8,50 Euro.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 11.30 – 23 Uhr

Sonntag: 17 – 23 Uhr

Feiertags: 16 – 23 Uhr

Website:www.codung-sushi.de/

9. Restaurant Opatija

Das Opatija im Zentrum der Stadt bietet Fisch- und Fleischgerichte in hoher Qualität. Dem Kunden wird eine große Auswahl an Menüs und Speisen geboten, egal ob vom Grill oder aus der Pfanne. In dem entspannten Ambiente gibt es eine gelungene Mischung aus mediterranen Gerichte, wie beispielsweise frischem Fisch, und einer vielfältigen regionalen Küche.

Adresse:

Unschlittplatz 7

90403 Nürnberg

Preise:

Für die Empfehlung vom Küchenchef fallen 20 Euro an. Warme Hauptgerichte gibt es ab 13 Euro. Vor- und Nachspeisen gibt es ab 6 Euro.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11.30 – 14.30 Uhr & 18 – 23 Uhr

Website:www.opatija-restaurant.de/

10. Würzhaus

In diesem gemütlich gestalteten Restaurant in Nürnberg findet man gehobene Küche, großteils in Bio-Qualität und von regionalen Anbietern. Im Sommer gibt es zusätzlich die Möglichkeit, auf der neu

angelegten Terrasse die große Auswahl an regionalen Speisen und Getränken zu genießen.

Adresse:

Kirchenweg 3a

90419 Nürnberg

Preise:

Zum Mittagstisch gibt es ein dreigängiges Menü für 20 Euro oder Hauptgerichte ab 9,90 Euro. Abends werden verschiedene Mehr-Gänge-Menüs ab 56 Euro angeboten. Hauptgerichte sind ab 26,50 Euro erhältlich.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 11.30 - 14 Uhr & ab 18 Uhr

Montag und Freitag: ab 18 Uhr

Website:www.wuerzhaus.info/

