U-Bahn, Zug oder Auto: So kommen Sie schnell und bequem zum Christkindlesmarkt

Viele Wege führen nach Nürnberg - und natürlich auch zum Christkindlesmarkt 2019. Egal ob Auto, Zug, Bus oder U-Bahn. Allerdings empfiehlt es sich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, wenn Sie sich auf den Weg zum Weihnachtsmarkt machen - zumindest dann, wenn Sie die ein oder andere Tasse Glühwein trinken wollen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Wer auf den leckeren Glühwein nicht verzichten will, sollte das dafür beim Auto machen und auf die Angebote der öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Für alle Besucher, die von außerhalb Nürnbergs anreisen, sollte die erste zentrale Station der Hauptbahnhof sein. Von dort aus gibt es per Bus und bahn dann mehrere Möglichkeiten an den Christkindlesmarkt zu gelangen.

U-Bahn Linie U1

Die U1 können Sie vom Hauptbahnhof aus nehmen. Sie fahren dann bis zur Haltestelle "Lorenzkirche". Von dort aus sind es dann knapp 400 Meter Fußweg, sodass Sie in etwas mehr als fünf Minuten am Christkindlesmarkt ankommen sollten.

Bus Linie 36

Auch mit dem Bus kommen Sie bequem vom Hauptbahnhof zum Hans-Sachs-Platz. Dafür nehmen Sie einfach vom Bahnhof aus die Linie 44 und fahren bis zur Haltestelle "Stephanstraße". Dort steigen Sie um auf die Linie 36 und fahren bis zur Haltestelle "Hauptmarkt". Dann befinden Sie sich bereits direkt am Christkindlesmarkt.

Bus Linien 37/ 46/ 47/ 94

Weitere Möglichkeiten, mit dem Stadtbus zum Christkindlesmarkt zu gelangen, sind die Linien 37, 46, 47 und 94. In diesem Fall folgen Sie der obigen Beschreibung zur Anreise mit der Linie 36. Allerdings steigen Sie dann für die Linie 47 an der Haltestelle "Rathaus" erneut um. Gleiches gilt für die Linien 37, 46 und 94. Alle vier Linien des Stadtbusses führen Sie zum Christkindlesmarkt, indem Sie schließlich bis zur Haltestelle "Heilig-Geist-Spital" fahren und dort aussteigen. Dann brauchen Sie nur noch knapp 2 Minuten für den Fußweg von 150 Metern.

Taxi

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, per Taxi zum Christkindlesmarkt anzureisen. Mit den knapp 60 Taxiständen die an wichtigen Verkehrspunkten und Gebäuden über Nürnberg verteilt sind, sollten Sie von den meisten Orten zügig ein Taxi finden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über den Taxifunk ein Taxi über die Zentrale an Ihren Standort zu bestellen. Die Taxizentrale Nürnberg erreichen Sie unter der Nummer 0911/ 19410.