Sandkerwa Bamberg 2019: Das aktuelle Programm

Das Programm der 69. Sandkerwa vom 22. bis 26. August 2019:

Es ist wieder soweit, der jährliche Pflichttermin für alle Bamberger und Sandkerwa-Fans steht an. Hunderte Gäste werden vom 22. bis 26. August zur berühmten Kirchweih in der Weltkulturerbe-Stadt an der Regnitz erwartet, wenn die Weihung der St-Elisabeth-Kirche im Sandgebiet gefeiert wird. Alles rund um den Anstich und das Fischerstechen, sowie das Programm der Bars und Clubs findet ihr hier.

In diesem Jahr finden sich auch einige Neuheiten auf dem Traditionsfest: Unter anderem gibt es die Bühne am Katzenberg wieder.

Das Programm für Mittwoch, 21. August

19 Uhr: Traditioneller Eröffnungsfestgottesdienst in der Kirche St. Elisabeth

Das Programm am Donnerstag, 22. August

13 bis 14.30 Uhr: Kindernachmittag im Festzelt am Leinritt mit der Puppenbühne Herrnleben

18 Uhr: Eröffnung der 69. Sandkerwa im Festzelt am Leinritt

20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit Niko Politz

23 Uhr: After Sand Party im Ludwig mit freiem Eintritt bis 24 Uhr und Freibier

Das Programm für Freitag, 23. August

17.30 Uhr: Standkonzert am Markusplatz

17.40 Uhr: Aufstellung Festzug am Markusplatz

17.45 Uhr: Festzug zum Kirchweihbaum

18 Uhr: Schmücken des Kirchweihbaums am Elisabethenplatz mit Darbietungen und Präsentation des Sandschützenkönigs 2019

20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit STKLA (Bambägga) aka David Ochs

21 Uhr: Sandkerwa-Party in den Haas Sälen mit Dj Yozora

23 Uhr: After Sand Party im Ludwig mit freiem Eintritt bis 24 Uhr

Das Programm für Samstag, 24. August

14.30 Uhr: Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz vor Klein Venedig

15 Uhr: Orgelkonzert zur Sandkerwa im Bamberger Dom

18 Uhr: Big Sound Jack im Festzelt am Wasser

20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit RA$LEE (Rap) aka Djimon Pfitzer

21 Uhr: Sandkerwa-Party in den Haas Sälen mit Dj Hammer

23 Uhr: After Sand Party im Ludwig mit freiem Eintritt bis 24 Uhr

Das Programm für Sonntag, 25. August

9.30 Uhr: Festgottesdienst am Elisabethenplatz

ab 11 Uhr: Frühschoppen im Festgebiet

14.30 Uhr: Aufmarsch zum Fischerstechen

15 Uhr: Das 67. Fischerstechen auf der Regnitz vor Klein Venedig

15 bis 20 Uhr: Livejazz bei Sand Pauli im Plattenladen mit der Jazzküche

20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit Le neuf (Soul, Funk, Disco) aka Daniel Neuf

23 Uhr: After Sand Party im Ludwig mit freiem Eintritt bis 24 Uhr und Smirnoff Bull 2for1

Das Programm für Montag, 26. August

15 Uhr: Kinderhahnenschlag am Markusplatz

17.45: Aufmarsch zum Hahnenschlag

18 Uhr: Hahnenschlag am Elisabethenplatz

20 Uhr: Plattenladen Allstars

22 Uhr: Abschlussfeuerwerk auf der Regnitz mit Musik

23 Uhr: After Sand Party im Ludwig mit freiem Eintritt und Gratis-Shots für Mädels bis 24 Uhr

Das gibt es täglich

Festabzeichen, Festschriften, Plakate in der Geschäftsstelle des Veranstalters im Kontor 4, Schrottenberggasse 2 (19. – 21. August, 10 bis 14 Uhr und 22. – 26. August, 10 bis 18 Uhr)

Livemusik im Festzelt am Leinritt, am Katzenberg und vor der Brudermühle

Vergnügungspark am Markusplatz mit Autoscooter, Karussell, Verlosung, Schießbude und Bewirtung

