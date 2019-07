Das große Sandkerwa-Quiz: Was weißt du über Bambergs Mega-Fest?

Vom 22. bis zum 26. August 2019 verwandelt sich die Weltkulturerbe-Stadt wieder in ein riesengroßes Festzelt. Die Sandkerwa zählt zu den größten und schönsten Volksfesten in Bayern. Sie ist eine einzigartige Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Über 200.000 Besucher feiern jedes Jahr in den engen Gassen Bambergs und genießen das romantische, malerische Ambiente von "Klein Venedig".

Los geht's: Teste Dein Wissen! Finde in unserem großen Sandkerwa-Quiz heraus, wie viel du wirklich darüber weißt. Falls du dich noch eingehender mit Bamberg's Mega-Fete beschäftigen willst dann empfehlen wir unsere Übersichtsseite zur Sandkerwa (nach dem Quiz versteht sich!).

Das hast du mit Links geschafft? Dann ziehen wir den Schwierigkeitsgrad etwas an: Bist du ein echter Franke? Finde es in unserem großen Franken-Quiz heraus!

Für das Quiz wurden Bilder der folgenden Fotografen und von pixabay.com verwendet (in alphabetischer Reihenfolge): Nadine Nüsslein, Rieger Press, Ronald Rinklef