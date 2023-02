Wunsiedel vor 14 Minuten

Brand

Zigarettenstummel verursacht Feuer in Mehrfamilienhaus - mehrere Feuerwehren im Einsatz

Zu einem Brandfall kam es am Sonntag (19. Februar 2023) in einem Mehrfamilienhaus in Wunsiedel. Aufgrund eines Zigarettenstummels entstand ein erheblicher Sachschaden. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.