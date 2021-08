Siebenjährige aus Oberfranken wohlbehalten zurück: Am Donnerstag (19.8.2021) wurde in Wunsiedel ein vermisstes Mädchen gesucht. Die Siebenjährige hatte am Nachmittag unbemerkt die Wohnung ihrer Eltern verlassen. Da zunächst jede Spur von ihr fehlte, wurde sie als vermisst gemeldet.

Das Polizeipräsidium Oberfranken teilte nun mit, dass das Mädchen gegen 17 Uhr wiedergefunden werden konnte - ganz in der Nähe der elterlichen Wohnung.

Vermisstensuche in Wunsiedel beendet: Siebenjährige wohlbehalten zurück

Sie ist nun wohlbehalten zurück bei ihren Eltern. Die Polizei hatte im Stadtgebiet von Wunsiedel unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Personensuchhunden nach der Siebenjährigen gesucht. Auch Kräfte der Bundespolizei unterstützten die Suche.

