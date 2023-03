Beim Schönbrunner Berg, neben der bewaldeten Bergkuppe, befindet sich eine Ruhebank mit einem Tisch. Diese Sitzgelegenheit wird von den Bürgern als sogenannte "Liebeslaube" bezeichnet, erklärt die Polizeiinspektion Wunsiedel.

In der Zeit zwischen Sonntag (19. März 2023), 12 Uhr, und Dienstag (21. März 2023), 12 Uhr, hätten an dieser beschaulichen Örtlichkeit bislang unbekannte Täter randaliert, indem sie die Sitzbank und den Mülleimer zerstörten und großflächig Glasscherben verteilten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Randale an der sogenannten "Liebeslaube" in Wunsiedel: Polizei sucht die unbekannten Täter

Für die Instandsetzung der Sitzgruppe und die Reinigung des Areals "An der Leithe" dürften der Stadt Kosten in Höhe von etwa 300 Euro entstehen. Die Polizeiinspektion Wunsiedel hat eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09232/99470 um Hinweise auf die Randalierer.

Auch interessant: "Widerliches Verhalten": Mann zieht in Hallenbad vor Kindern blank - Zeugen gesucht

Vorschaubild: © Christopher Schulz