Reihenhaus in Oberfranken in Brand: Am Donnerstagmorgen (07.01.2021) ist in einem Wohnhaus in Wunsiedel, Ortsteil Holenbrunn, ein Feuer ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, ging gegen 04.14 Uhr ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Reihenhaus bereits in Vollbrand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Reihenhaus in Vollbrand: Löscharbeiten laufen

Fünf der Bewohner konnten das Haus verlassen, zwei von ihnen erlitten dabei Atemwegreizungen. Eine weitere Person wird derzeit noch vermisst.

Die Feuerwehr ist noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sachschaden wird bereits auf 300.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Hof übernimmt vor Ort die Ermittlungen zu Brandursache.

Symbolbild: Mohssen Assanimoghaddam (dpa)