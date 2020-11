Briefträger hortet Kistenweise Post in Oberfranken: Als die Polizei Wunsiedel am Freitag (30.10.2020) einer Meldung nachging, machten sie eine überraschende Entdeckung: In einem unbenutzten Zimmer in einem Postzustellstützpunkt in Wunsiedel standen über 30 Kisten mit nicht zugestellten Briefen und mehreren bereits ausgeräumten Paketen. Wie die Polizei Wunsiedel mitteilte, ist der mutmaßliche Täter den Beamten bereits bekannt.

In der Dienststelle ging zuvor die Mitteilung ein, dass sich in einem Zimmer des Zustellstützpunktes mehrere Kisten mit nicht zugestellten Briefen und geöffneten Paketen ohne Inhalt befinden würden.

Die Polizei stellte in Wunsiedel 31 Kisten mit nicht zugestellter Post sicher

Als die Polizeibeamten dem Verdacht nachgingen und besagtes Zimmer untersuchten, stellten sie tatsächlich 31 Kisten mit Briefsendungen und mehrere leere Pakete aus dem Zeitraum vom 03.10. bis zum 31.12.2019 sicher. Ein ähnlicher Fall kam erst im August dieses Jahres in Burgkunstadt ans Licht.

Die Beamten konnten den Postzusteller, der die Sendungen unterschlagen hatte, schnell ermitteln - denn der mutmaßliche Täter ist kein Unbekannter. Der Mann war Ende 2019 bereits wegen des gleichen Vergehens polizeilich in Erscheinung getreten.

Lesen Sie auch: Postbote in Oberfranken entsorgt 400 Briefe - Spaziergänger entdeckt Post im Wald