Landkreis Fichtelgebirge statt Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge? Über eine Umbenennung konnten die Bürger bis Ende Februar 2021 abstimmen. Rund 1.000 Personen haben das getan, davon sind etwa 70 Prozent dafür, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. "Natürlich sprechen wir hier nicht von einer repräsentativen Umfrage aber doch von einem Stimmungsbild", erklärt Landrat Peter Berek.

Der Landkreis hatte zum Jahreswechsel dazu aufgerufen, sich zu der Idee zu äußern. Anlass dafür sei die Feststellung eines Professors gewesen, laut der Regionen sich auf das konzentrieren sollen, was sie ausmache. "Das ist bei uns das Fichtelgebirge. Damit haben wir ein Thema, das es schon lange gibt, wieder aufgegriffen", sagt Berek.

Landkreis Wunsiedel: Zwei Drittel für Umbenennung - Das sind die Argumente

Zwar wurde die Umfrage bereits vor zwei Monaten beendet, trotzdem gibt es die Ergebnisse erst jetzt. "Ich hatte das Gefühl, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, um die Ergebnisse zu veröffentlichen. Wir hatten genau da extrem hohe Inzidenzen im Landkreis, wir alle waren mit vielen anderen Sorgen und Themen beschäftigt", erklärt Berek. Mittlerweile ist die Inzidenz deutlich gesunken.

Bei der Umfrage ging es nicht nur um ein "Ja" oder "Nein", sondern auch um die Begründung des Votums. Die Pro-Argumente sind vielfältig. Sehr häufig nannten die Abstimmenden, dass sie sich mit dem Fichtelgebirge identifizieren und dass sich mit dem Fichtelgebirge ein enges Heimatgefühl verbinde, heißt es vom Landratsamt. Aber auch ganz praktische Gründe sprächen für den Landkreis Fichtelgebirge – weil der Landkreisname einfach kürzer, nicht so sperrig und damit praktischer zu verwenden sei.

Auch gegen eine Namensänderung habe es nachvollziehbare Argumente gegeben. Der Landkreis trägt den Namen bereits seit langer Zeit, nämlich seit der Gebietsreform 1973. Außerdem könne eine Änderung Kosten verursachen. Ein guter Teil der Gegner einer Namensänderung habe sich durch die Kampagne der Vorstandschaft des Fichtelgebirgsvereins ergeben. Darüber hinaus hätten sich auch Bürger der Kreisstadt Wunsiedel gegen eine Namensänderung ausgesprochen, weil sie darin einen Nachteil in der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Stadt sehen.

Landrat will kritische Stimmen "sehr ernst nehmen" - Bürokratie zu befürchten

"Ich habe mir jedes Für und Wider gut angesehen und darüber nachgedacht. Gerade die kritischen Stimmen nehme ich natürlich sehr ernst", so Berek. "Natürlich freut es mich, dass das Pendel eher zum Thema 'Machen' ausgeschlagen hat." Wann er die nächsten Schritte angehen will, lässt Berek zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. "Nach wie vor gilt unser Hauptaugenmerk der Pandemie. Wir werden nichts überstürzen, sondern das Thema in aller Ruhe und Besonnenheit weiter bearbeiten. Eine Namensänderung soll schließlich kein Selbstzweck sein", erklärt er.

Würde die Entscheidung zugunsten einer Umbenennung fallen, wäre es ein langer Weg. Zunächst müsste sich der Kreistag des Landkreises für den neuen Namen aussprechen. Dieser Kreistagsbeschluss müsste dann zusammen mit einer kurzen Begründung der Namensänderung der Regierung von Oberfranken vorgelegt werden. Diese müsste dann die Stellungnahmen weiterer Behörden einholen. Die abschließende Entscheidung, ob der Landkreis Wunsiedel künftig "Landkreis Fichtelgebirge" heißen darf, liegt beim Freistaat Bayern, der eine entsprechende Rechtsverordnung erlassen kann.

