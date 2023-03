Am Mittwoch um 17.15 Uhr befand sich ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Fahrt von Kirchenlamitz nach Weißenstadt. Kurz vor der Abzweigung zur Zigeunermühle musste er wetterbedingt auf der Staatsstraße 2455 halten.

In der Gegenrichtung war eine 56-jährige Autofahrerin aus Kirchenlamitz unterwegs, die die Warnblinker des Sattelzuges wahrnahm und deshalb abbremste. Ein hinter der Kirchenlamitzerin fahrender 30-jähriger Münchberger erkannte die Situation zu spät und scherte aus, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen der Kirchenlamitzerin zu vermeiden.

Situation zu spät erkannt - 30-Jähriger kracht auf stehenden Sattelzug

Dabei geriet er offensichtlich ins Schleudern und prallte frontal gegen den stehenden Sattelzug, wodurch er schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der Frontschaden an dem Sattelzug schlägt mit ungefähr 20.000 Euro zu Buche, am Auto des Münchbergers wurde ebenfalls die komplette Front beschädigt, wofür Reparaturkosten in Höhe von zirka 10.000 Euro entstehen dürften. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Vorschaubild: © Wolfgang Filser/colourbox.de (Symbolbild)