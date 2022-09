Weißenstadt vor 11 Minuten

Polizeieinsatz

Besucher verletzt: Disko-Schlägerei eskaliert - Kopf landet auf Metallstange

In Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel) ist am Freitagabend (24. September 2022) eine Schlägerei in einer Diskothek ausgeartet. Ein Besucher zog sich eine Kopfverletzung zu. Dann eskalierte es draußen.