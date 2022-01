Am Freitag, dem 28. Januar 2022, kam es auf der Kreisstraße WUN 1 zwischen Schönlind und Weißenstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau schleuderte mit ihrem Pkw aufgrund der winterlichen Verhältnisse nach links in den Graben, so die Polizeiinspektion Wunsiedel.

Anschließend verließ sie die Unfallstelle, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Aufgrund einer Mitteilung von Verkehrsteilnehmer kurz nach 6 Uhr wurde "bezüglich des Wagens im Straßengraben der Sachverhalt kontrolliert".

Das Auto, das rundum stark beschädigt war, wurde verlassen gefunden. Bei einer Überprüfung wurde die Fahrerin von der Polizei zu Hause angetroffen. Wie sie angab, hatte sich der Verkehrsunfall auf dem Weg zur Arbeit kurz vor 03 Uhr ereignet. Da sie geschockt gewesen wäre, habe sie vergessen, die Polizei zu informieren. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen.

Vorschaubild: © Akent879/pixabay.com