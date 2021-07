Seit Ende Juni wurde ein 16-jähriges Mädchen aus einer Jugendhilfeeinrichtung bei Weißenstadt im Fichtelgebirge vermisst. Die 16-jährige Jugendliche hatte die Einrichtung verlassen und war danach nicht zurückgekehrt. Wie die Polizei Wunsiedel mitteilte, konnte die Suche nach der Vermissten nun eingestellt werden.

Am Donnerstag (08.07.2021) haben Kräfte der Polizei Waldsassen die 16-Jährige in Mitterteich entdeckt. Sie konnte wohlbehalten aufgegriffen werden und ist bereits auf dem Weg zurück in die Weißenstadter Einrichtung.

Die Polizei bedankte sich ausdrücklich für die Mithilfe der Bevölkerung bei der Vermisstensuche. Die Hinweise der Bürger*innen hätten "wesentlich dazu beigetragen", dass das Mädchen gefunden wurde.